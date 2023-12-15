Google, Chrome tarayıcısındaki üçüncü taraf çerezleri engelleyeceği projesini devreye sokuyor

Google, Chrome tarayıcısında üçüncü taraf çerezlerini engellemek için yeni bir proje başlatıyor. Bu proje, kullanıcı gizliliğini artırmayı amaçlayan alternatif bir yöntem sunuyor.

Google, Chrome tarayıcısındaki üçüncü taraf çerezleri engelleyeceği projesini devreye sokmaya hazırlanıyor. Otuz yılı aşkın süredir birçok şirket ve onların web siteleri, kullanıcıların etkinliklerini izlemek ve kişiselleştirilmiş reklam sunmak için bu çerezleri kullanıyordu.

Google Chrome, 4 Ocak tarihinden itibaren üçüncü parti çerezleri kaldırıyor

Ancak, gizlilik konusundaki endişeler Google'ı kullanıcı gizliliğini artırmayı amaçlayan alternatif bir yöntem geliştirmeye yöneltti. Google, 4 Ocak'tan itibaren tarayıcının kullanıcı tabanının %1'ini oluşturan yaklaşık 30 milyon Chrome kullanıcısı için üçüncü taraf çerezlerini engelleyecek. Bunu da yeni Privacy Sandbox projesi kapsamında yapacak.

Privacy Sandbox projesi, Chrome tarayıcısında üçüncü taraf çerezlerinin yerini almak üzere tasarlanmış yeni bir dizi araç sunuyor. Harici çerezlere güvenmek yerine, Chrome'un kendisi kullanıcıların çevrimiçi etkinliklerini takip edecek. Bu veriler kullanıcının cihazında kalacak ve tarayıcı, kullanıcıları çeşitli gruplara ayıracak.

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Web siteleri bir kullanıcının kategorileri hakkında bilgi alabilir, ancak bireyi tanımlayamazlar, bu da geleneksel çerezlerde bulunmayan bir gizlilik katmanı sunuyor.

Google'ın yaklaşımı hala izleme içeriyor olsa da, özellikle Firefox ve Safari gibi tarayıcılarla karşılaştırıldığında, geleneksel yönteme kıyasla gizlilik açısından büyük bir gelişme. Google'ın Privacy Sandbox ürün yönetimi kıdemli direktörü Victor Wong, şirketin internet gizliliğini geliştirmek için önemli değişiklikler yapma konusundaki kararlılığını vurguladı. Yeni sistem, kullanıcıların çevrimiçi faaliyetlerini gizli tutarken, Google'ın daha geniş misyonuyla uyumlu olarak herkes için bilgi erişilebilirliğini sağlamayı amaçlıyor.

Chrome tarayıcısında Privacy Sandbox araçları mevcut olmasına rağmen, bunların kullanımı şu anda isteğe bağlı. Kullanıcılar yeni izleme sistemine katılmak istemezlerse ayarlarından bu araçları devre dışı bırakabilirler.

Ancak internet kullanıcılarının çoğunluğu Chrome kullandığından, Google'ın çerez engelleme stratejisinin nihai olarak yaygın bir şekilde uygulanmasının çevrimiçi izleme uygulamaları üzerinde derin bir etkisi olması bekleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.