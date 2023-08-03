Google Chrome Mobil Uygulamasında Yeni Özellikler

Google, mobil kullanıcılar için Chrome uygulamasında önemli bir güncellemeye imza attı. Yeni güncelleme ile birlikte dört yeni özellike kazanan Chrome, mobil cihazardaki kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarmaya hazırlanıyor.

Google, mobil kullanıcılar için Chrome uygulamasında önemli bir güncellemeye imza attı. Yeni güncelleme ile birlikte dört yeni özellike kazanan Chrome, mobil cihazardaki kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarmaya hazırlanıyor.

Google Chrome 4 yeni özellik ile karşımıza çıkıyor

Güncelleme ile yeni özellikler kazanan Google Chrome, artık belirli web sitelerinde adres çubuğuna her dokunduğunuzda arama önerileri sunacak. Mesela Japonya hakkında bir makale okuduğunuzda karşınıza Japonya'da yapılacaklar listesi gibi bir arama önerisi çıkacak.

Söz konusu makalenin URL'sine dokunduğunuzda, yerel turistik yerlerden restoranlara kadar farklı arama önerileri bu bölümün altında karşınıza çıkacak. Zaman zaman oldukça yararlı olabilecek olan bu özellik hem iOS hem de Android'de kullanılabilecek.

Milyonlarca kişi artık Google Chrome kullanamayacak!

Google Chrome'a eklenen bir diğer dikkat çekici özellik ise bir gün boyunca trend olan tüm Google aramalarının liste şeklinde paylaşılacak olması. Yeni açılan bir sekmede adres çubuğuna dokunarak bu listeyi görebileceksiniz. İlk olarak sadece Android cihazlarda sunulacak olan bu özellik ilerleyen dönemde ise iOS cihazlara adım atacak.

Bir giğer güncelleme ile internette gezinirken bir metni taradığınızda sayfanın altında artık o konu hakkında sizleri hızlıca bilgilendirmek bir bölüm çıkacak. 'Dokun ve Ara' olarak nitelendirilen bu özellik şimdilik sadece Android cihazlarda sunuluyor. Kullanıcıların bu özelliği kapatabildiğini de hatırlatmakta fayda var.

Google Chrome'un son güncellemesi ise iOS cihazlara yönelik. iOS cihazlarda Chrome adres çubuğunda arama yaparken artık 6 yerine 10 öneri ile karşılaşacaksınız. Android uygulaması hali hazırda bu özelliğie sahipken yeni güncelleme ile iOS cihazlar da bu özelliğe kavuşmuş oldu.

Google Chrome, yeni güncelleme ile internet tarayıcısı deneyimini bir üst seviyeye çıkarm hedefinde. Peki siz yeni Chrome güncellemesi ve sunulan yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.