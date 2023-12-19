Google Chrome Canary'de Videodan Ekran Görüntüsü Kaydetme Özelliği

Google, Chrome tarayıcı için yeni bir özelliği Canary'de devreye aldı. Buna göre Chrome üzerinde oynatılan videolardan ekran görüntüsü kaydetmek kolaylaşacak. Chrome, videodan yüksek kaliteli ekran görüntüsü kaydetme özelliği ne zaman gelecek?

Google, Chrome tarayıcı için yeni bir özelliği Canary'de devreye aldı. Buna göre Chrome üzerinde oynatılan videolardan ekran görüntüsü kaydetmek kolaylaşacak. Bildiğiniz gibi Chrome üzerinden videolarda ekran görüntüsü kaydetmeniz için eklentilere ya da farklı uygulamalara ihtiyaç var. Bu uygulamaların da her zaman için yüksek kaliteli sonuçlar vermediği ortada. Ancak Canary, videodan png formatında ekran görüntüsü kaydetme özelliği ile geliyor.

Chrome, videodan yüksek kaliteli ekran görüntüsü kaydetme özelliği ne zaman gelecek?

Burada bir ekran görüntüsü alma ya da kopyalama özelliğinden bahsetmiyoruz. Hali hazırda zaten Chrome ekran görüntüsü kopyalama özelliğine sahip. Burada karşımıza çıkan özellik tam anlamıyla videodan ekran fotoğrafı kaydetme gibi bir işleve sahip. Özellikle birlikte videolardan yüksek kaliteli fotoğraf almak için eklentilere gerek kalmayacak.

Şu an için özellik Google Chrome Canary 116 (122.0.6194.0) sürümünde devreye girdi. Buna göre videodan yüksek kaliteli ekran görüntüsü alma özelliği için önce videoyu görüntüyü alacağınız yerde durdurmanız gerekiyor. Aslında durmasanız da bu yeni özellik sayesinde anlık videodan fotoğraf kaydetmeniz mümkün. Ama eğer görüntü almak istediğiniz bir sahne varsa videoyu orada durdurmanız daha sağlıklı olacaktır.

Videonun üzerine sağ tıkladığınızda "Video karesini farklı kaydet" seçeneği karşımıza çıkıyor. Böylece yüksek kaliteli ekran görüntüsü almak için farklı uzantılar kullanmanıza gerek kalmıyor. Bu kare daha önce de bahsettiğimiz gibi yüksek kaliteli yani png formatında bilgisayarınıza kaydediliyor.

Google Play Store, uzaktan yüklemenin ardından benzer bir özelliğe kavuşuyor

Chrome, şu an için dünyada açık ara en çok kullanılan tarayıcı. Özelliğin ne zaman geleceği belli olmasa da beta sürecinde olmadığını da hatırlatalım. Yani videodan yüksek çözünürlüklü fotoğraf kaydetme özelliği bir sonraki Chrome güncellemesi ile devreye girebilir.

Chrome, videodan ekran görüntüsü kaydetme özelliği sayesinde, videolardan çok daha yüksek kaliteli fotoğraflar almanız mümkün olacak. Bildiğiniz gibi PNG, JPEG formatına göre daha fazla veri içeriyor yani daha az sıkıştırma işleminden geçiyor. Bu anlamda ekran görüntüsü kopyalama özelliğine göre arada oldukça büyük bir kalite farkı var. Sizce bu Chrome özelliği gerçekten de işimize yarayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.