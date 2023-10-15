Google Chrome Android Uygulamasına Tasarım Güncellemesi Geliyor

Dünyanın en popüler tarayıcısı Google Chrome'un Android uygulaması, Material You tasarım felsefesine uygun olarak yenilenmiş bir yeni sekme sayfasıyla güncelleniyor. Yeni tasarım, daha yuvarlak ve büyük bir görünüm sunarken, kullanıcı deneyimini kusursuz ve görsel olarak çekici hale getirmeyi amaçlıyor. Güncelleme, Canary test sürümüyle başlayarak kademeli olarak gerçekleştirilecek.

Dünyanın en popüler tarayıcısı Google Chrome 'un Android uygulamasına bir tasarım güncellemesi geliyor. Chrome Canary'deki son güncelleme, Material You tasarım felsefesine uygun olarak yenilenmiş bir yeni sekme sayfası ortaya koyuyor.

Google Chrome Android uygulaması artık daha yuvarlak ve büyük bir tasarıma sahip olacak

Kuzey Amerika'nın önde gelen teknoloji ürünleri tarafından benimsenen bu felsefe, kusursuz ve görsel olarak çekici kullanıcı deneyimleri yaratmayı amaçlıyor.

Yeni sekme sayfasında daha büyük ve yuvarlak bir Google arama çubuğunun yanı sıra son ziyaret edilen sayfalar da gösteriliyor. Google Chrome, bu Material You tasarımını Android uygulamasına genişleterek bir adım daha ileri gidiyor. Tasarım güncellemesi, Canary test sürümü ile başlayarak kademeli olarak gerçekleştirilecek.

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Yeni tasarımı deneyimlemek için kullanıcılar Canary sürümüne güncelleme yapabilirler. Yeni bir sekme açıldığında yenilenen sayfa ve eklenen işlevler ortaya çıkıyor. "Yeni Sekme" sayfasında önemli değişiklikler yapıldı ve Google arama çubuğu ekranda daha fazla yer kapladı.

Dahası, sayfanın arka plan rengi artık kullanıcının akıllı telefon temasına uyum sağlayarak seçtiği estetikle sorunsuz bir şekilde harmanlanıyor. Eğer akıllı telefon koyu bir tema ya da koyu mod kullanıyorsa, sayfanın arka planı daha hafif bir ton alıyor ve bunun tersi de geçerli.

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Bu tasarım şu anda test aşamasında ve Android kullanıcıları için Google Play Store'dan indirilebilen Chrome Canary'de özel olarak mevcut. Bu yeni görünümün sonunda standart sürüme entegre edilmesi ve tüm kullanıcılar için gelişmiş bir tarama deneyimi vaat etmesi kuvvetle muhtemel.