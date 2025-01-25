Gökyüzünde Nadir Gezegen Konfigürasyonu

Bu yılın Ocak ve Şubat aylarında gezegenlerin gökyüzünde bir arada görülebildiği özel bir seyir imkanı yaşanıyor.

Gezegenlerin dizilimi ya da hizalanması olarak bilinen bu olay sayesinde gezegenler gökyüzünde aynı anda görülebiliyor.

Aslında bu durum o kadar da nadir yaşanmasa da gökyüzüne bakanların gezegenleri bir arada seyretmesi için bir fırsat ortaya çıkıyor.

NASA'nın açıklamasına göre gezegenler zaten gökyüzünde bir sıraya girmiş gibi gözüktüğü için aslında bu o kadar da farklı bir durum değil.

Ancak bu iki ay boyunca nadir bir şekilde aynı anda bazı gezegenleri bir arada görmek imkanı ortaya çıkıyor.

Ocak ayı boyunca Jüpiter, Mars, Uranüs ve Neptün gezegenlerini aynı anda gökyüzünde görmek mümkün.

Bu durum Şubat ayı boyunca sürecek.

25 Ocak Cumartesi gecesi ise Jüpiter, Satürn, Venüs, Mars, Uranüs ve Neptün birbirine yakın bir şekilde gökyüzünde görünür bir hale geldi.

Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, Dünya'dan çıplak gözle görülebilecek kadar aydınlıkken Uranüs ve Neptün'ü görmek için dürbün ya da teleskop gerekiyor.

28 Şubat'ta ise hava durumunun müsait olduğu yerlerde içinde Merkür'ün de olduğu yedi gezegen birden gökyüzünde görülebilecek.

Aslında gezegenler gerçekten de 'hizalanmıyor'

Kuzey yarıkürede yaşayanlar Güneş battıktan yaklaşık 90 dakika sonra gökyüzüne baktıkları zaman hava durumunun izin vermesi halinde gezegenleri beraber görebilecek.

Karanlık ve gökyüzünün açık olduğu geceler, gezegenleri görmek için daha iyi bir durum ortaya çıkarıyor.

Her ne kadar bu olay daha çok gezegenlerin hizalanması olarak bilinse de aslında gezegenler dizilmiyor.

Çünkü hepsi Güneş'in etrafında kendi yörüngelerini ve hızlarını takip ederek dönüyor.

Sadece bu tarz gerçekleşen nadir olaylarda, farklı hızlarda dönen gezegenler Güneş'in aynı tarafında kabaca hizalanmış gibi bir arada görülebiliyor.

Güneş'in etrafında kendi yörüngelerini ve hızlarını takip ederek dönen sekiz ana gezegen var.

Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür dönüşünü 88 günde tamamlarken en uzaktaki Neptün'ün yörüngesini tamamlaması 60.190 gün sürüyor.

Dünya'da ise bu süre 365 gün.

Dünya'dan bu gezegenler gökyüzünde bir kavisin içerisine dizilmiş gibi görülebiliyor.