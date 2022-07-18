Gökbilimciler kara delikleri bulmak için yardımınızı istiyor!

Kara delikler, evrendeki en akıl almaz nesnelerin başında geliyor. Çevresinde bulununan ışık dahil her şeyi içerisine çeken kara delikler uzun zamandır insanoğlunun en merak ettiği gizemlerden bir tanesi. Tespit edilmeleri oldukça zor olan bu nesneleri, çevresinde bulunan toz ve gaz bulutları ele veriyor.

Kara delikleri bulmak için seferberlik başladı

Bir materyal kara deliğin içerisine girdiğinde X ışını yayarak kara delikleri görünür hale getirebiliyor. Ancak bu durum her kara delik için geçerli değil. Bazı kara delikler cisimleri yutmuyor ve bu nedenle de X ışını yaymıyorlar. Bu tür kara deliklerin tespit edilmesi ise bir kat daha zor.

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Bir bilim projesi şimdi "gizli" kara delikleri aramaya yardım etmeye davet ediyor. Black Hole Hunters (Kara Delik Avcıları) adı verilen proje, kara deliklerin konumlarına dair ipuçları arıyor. Kara delikler çok yoğun oldukları için çok güçlü yerçekimlerine sahiptirler ve bu güçlü yerçekimi uzayzamanı büker. Böylece kara deliklerin arkasındaki yıldızlardan gelen ışık bükülerek kısa bir süreliğine daha parlak hale gelir.

İşte bu noktada gönüllü kişiler devreye girecek. Grafik verilerinde yıldızlardan gelen bu parlaklık zirvelerini arayacak olan kişiler kısa bir eğitim sürecine tabi tutulacak. Bahsi geçen grafikler ile gerekli eğitimi alacak olan kişiler ardından bir kara deliğin varlığını gösterebilecek grafikleri sınıflandırmayı da öğrenecek.

Projenin yardımcı liderlerinden biri olan Adam McMaster, bu girişimin gökbilimcilerin önemli kara delikleri belirlemelerine yardımcı olabileceğini düşünüyor. McMaster konu hakkında ise şu ifadeleri kullanıyor:

Kara Delik Avcıları projesinde ne bulacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum. Aradığımız kara delikler kesinlikle orada bir yerde ancak henüz bulunamadı. Araştırmamız bize, yıldızların etrafında sessizce dönen kaç tane kara deliğin olduğuna dair ilk ipuçlarını verecek ve sonunda bu tür sistemlerin nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olacak.

Gizli kara delikleri aramak gerçekten dikkat çekici görünüyor. Siz de kara delik aramak istiyorsanız, buradan başvurabilirsiniz. Peki siz kara delikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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