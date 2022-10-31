God of War Ragnarok beklenenden erken satışa çıktı!

God Of War serisinin son oyunu God Of War Ragnarok için ilginç gelişmeler yaşanıyor. Santa Monica Studio'nun yönetmeni Cory Barlog, oyunun bazı satış noktalarında çıkış tarihinden 10 gün önce satılmaya başlandığını iddia etti. Barlog, bu mağazaları "asalak" olmakla ve şirket planlarını bozmakla suçladı.

Bazı mağazalar God Of War Ragnarok'u 10 gün erken sattı

Sony Santa Monica Studio'da yönetmen olarak çalışan Cory Barlog, oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni God of War oyununun 9 Kasım tarihinde satışa çıkacağını ve küresel olarak erişilebilir hale geleceğini belirten Barlog, bazı perakende mağazalarının bu ambargoya uymadığını iddia etti.

Santa Monica lideri, oyunu 10 gün önceden satışa çıkaran markaların ismini vermedi, ancak oyunun sonu da dahil olmak üzere ciddi sızıntılardan sorumlu olduklarını dile getirdi. "Tamamen aptalca, bunu yapmak zorunda değildiniz. Oyunu yeni oynayacak herkesten spoiler yediği için özür dilerim" dedi.

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Hayal kırıklığına uğradığını ifade eden Barlog, Ragnarok'un belirli plan dahilinde sunulacağını hatırlattı. Ayrıca fiziksel kopyaların oyun endüstrisinin geleceğinde daha fazla yerinin olmadığını ima etti ve satıcıların "fiziksel diskleri daha önemli hale getirmek" için Ragnarok'u erkenden sattıklarını söyledi.

Barlog ayrıca oyunla ilgili olarak çıkan spoiler'lar hakkında, "Birincisi, ben hiçbir şey yayınlamadım. İkincisi, medyanın tüm oyunumuzu oynaması ve incelemelerini hazırlaması için 3 günden fazla zamana ihtiyacı vardı. Üçüncüsü, son sızıntılar yorumculardan gelmedi. Lansman tarihini çiğneyen perakendecilerden geldi" dedi.

Sony, kısa bir süre önce God of War Ragnarok ile ilgili sessizliğini bozdu. Oyunun 9 Kasım'da PS4 ve PS5 platformları için çıkacağını duyurdu.

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