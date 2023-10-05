Gmail'e yeni kısıtlamalar getiriliyor

Google, e-posta güvenliğini artırmak ve istenmeyen gönderileri önlemek için Gmail'e yeni kısıtlamalar getiriyor.

Google'ın sunduğu önemli hizmetlerden biri olan Gmail, bazı değişikliklerle geliyor. Şirket, e-posta güvenliğini iyileştirmek için önemli bir adım atıyor. Buna göre Google, spamı azaltmak ve istenmeyen gönderilerin gönderilmesini önlemek için bazı kısıtlamalar getiriyor. İşte detaylar!

Gmail'de toplu mail göndermek zorlaşacak!

Google'ın e-posta hizmeti Gmail, yeni özelliklerle kullanıcı karşısına çıkmaya devam ediyor. Söz konusu hizmet son olarak bünyesine emoji ile tepki verme özelliğini ekledi. Emojileri yanıt vermeyi daha kolay hale getiren bu özellikten sonra Google, Gmail için bazı kısıtlamalar getirdi.

Şirket, spamı azaltmak, e-posta güvenliğini artırmak ve ticari anlamda e-mail gönderenlerin aboneliğinden çıkmayı kolay hale getirmek için bazı kısıtlamalar getiriyor. Bu kısıtlamalar kapsamında Google, toplu e-posta gönderenlerin mail kullanıcılarına istenmeyen gönderiler göndermesini önleyecek.

Google yine bir özelliğinin üzerine toprak atıyor: Gmail HTML sürümüne veda ediyoruz

Gmail'in yeni kuralları, gönderenlere spam çıktılarını yüzde 0,3'ün altında tutmalarını öneriyor. Ancak bu henüz bir öneri durumunda. Google, bu değişikliğin gelen kutunuzu tıkayan spam miktarının da azalması sonucunu ortaya koyacağını belirtiyor.

Öte yandan Google, toplu mail gönderenlerin e-postalarında "güçlü bir şekilde kimlik doğrulaması" yapmaları gerekeceğini söylüyor. Bu da saldırganların kullandığı boşlukları kapatacak. Böylece e-postaların kaynağı da daha güvenli hale gelecek.

Peki, siz Gmail toplu mail adımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!