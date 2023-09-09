Gmail'e emoji ile tepki verme özelliği geliyor

Emoji ile tepki verme özelliği Facebook ve WhatsApp'tan sonra Gmail'e de gelecek. Bu özellik sayesinde e-postaların yanıtsız kalması engellenecek.

Emoji ile tepki verme özelliği Facebook'ta başlayarak en son WhatsApp'ta son buldu. Bugün ortaya çıkan haberlere göre emoji ile tepki verme özelliği Gmail platformuna da gelecek. Böylece e-postaların yanıtsız kalmasının önüne geçmek mümkün olacak. İşte detaylar!

Bir mail için 50 farklı emoji desteği olacak

Google'ın e-posta hizmeti Gmail, yeni özelliklerle kullanıcı karşısına çıkmaya devam ediyor. Söz konusu hizmet son olarak bünyesine bir maili otomatik olarak çevirme özelliğini ekledi. Bugün çıkan haberlere göre ise Gmail'e emoji ile tepki verme özelliği gelecek.

Steve Moser tarafından ortaya çıkarılan özellik, Gmail için yayımlanan son güncellemede fark edildi. Google sızıntısı yapan bir sayfanın paylaşımına göre APK, direkt emoji tepkilerine atıfta bulunan birkaç kod satırı içeriyor. Bu kod satırları da özelliğin geleceğini gösteriyor.

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Paylaşımlara göre kullanıcılar emoji tepkilerini e-posta ekranından veya üç noktalı menüden kullanacak. Bunun yanı sıra kodda bazı emoji tepkilerinin şifrelenmiş mesajlarda kullanılmayacağını belirten sınırlamalar var.

Tüm bunlarla birlikte kullanım için de belirli emoji sınırlaması olacak gibi duruyor. Böylece kullanıcılar bir kullanıcı 20 emoji tepkisi sınırıyla karşılaşacak. Bir mail ise tepki için en fazla 50 farklı emojiyi destekleyecek. Gmail'i daha aktif kullanan kullanıcıların da bildiği üzere Chat kısmından emoji ile tepki vermek mümkün.

Gmail ise buna rağmen emoji ile tepkiyi direkt e-postaya taşımayı düşünüyor. Bu özellik özellikle bir e-postayı yanıtsız bırakmak istemeyen kullanıcıları büyük bir yükten kurtaracak. Emoji özelliğiyle ilgili Google tarafından herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak şirketin yeniliği yakın zamanda duyurması beklentiler arasında.

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