Gelir İdaresi Başkanlığı kısa bir süre önce yaptığı resmi açıklamayla GİB Teknoloji WhatsApp kanalının açıldığını resmen duyurdu. Tek bir tıkla kolayca katılınabilen iletişim kanalı GİB Teknoloji'nin geliştirdiği uygulamalara ilişkin bilgiler ve iş ilanları başta olmak üzere kritik bilgilerin ulaştırılmasında önemli bir rol oynayacak.

GİB Teknoloji WhatsApp kanalı açıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, GİB Teknoloji WhatsApp kanalını yayına açtı. An itibariyle yayında olan kanalda GİB Teknoloji tarafından geliştirilen ve milyonlarca kişiye hizmet veren uygulamalara ilişkin bilgilerden, açık pozisyonlara ilişkin ilanlardan, yeni ve güncel teknolojilere ilişkin bilgilerden hızlı bir şekilde haberdar olunması için sürekli bilgi paylaşımı yapılıyor.

WhatsApp GİB Teknoloji kanalını buradan takip listenize ekleyebilirsiniz ve son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

İşletmenizin e-fatura zorunluluğunu öğrenmek kolaylaşıyor

GİB Teknoloji; Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vatandaşlara sunduğu vergi uygulamalarındaki dijital dönüşümü sağlamak için yoğun bir mesai içerisinde. Hatta şu an için iş ilanlarına baktığımızda Kıdemli Java Yazılım Geliştirici, Java Yazılım Geliştirici ve Frontend (React) Developer (Ön Yüz Geliştirici) gibi birçok alan için bir arayış olduğunu söyleyebiliriz. Bu gibi bilgileri ve son duyuruları WhatsApp GİB Teknoloji kanalını takip listenize alarak da kolayca takip edebilirsiniz.

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