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Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Yolculuğu Nereden İzlenir?

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Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için izleme noktaları açıklandı. ABD'nin Florida eyaletinde fırlatılacak SpaceX roketiyle uzaya gönderilecek astronotlar, ISS'de bilimsel deneyler gerçekleştirecek. Fırlatma töreni, Türkiye'deki bilim merkezleri ve meydanlarda da takip edilebilecek.

Türkiye'nin uzay yolculuğu için yalnızca saatler kaldı. Süre azaldıkça heyecan ve bir o kadar da beklentiler giderek artıyor. Peki Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu nereden izlenir? Sanayi ve Teknoloji Bakanı, bunun için önemli bir açıklamada bulundu.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu nereden izlenir?

18 Ocak Perşembe günü saat 01.11'de başlaması planlanan AX-3 misyonu, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve tahmini olarak 14 gün sürecek. Bu uzay görevinde, Türk astronot Alper Gezeravcı, İspanyol, İtalyan ve İsveçli meslektaşlarıyla birlikte yer alacak.

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Mehmet Fatih Kacır (@mfatihkacir)'in paylaştığı bir gönderi

ABD'nin Florida eyaleti üzerinde üzerinden fırlatılacak SpaceX roketi ile birlikte uzaya uğurlanacak astronotlar, ISS'de geçirecekleri süre boyunca biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirecek.

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Fırlatma töreni, Türkiye'de bilim merkezleri ve meydanlardaki etkinlilerle de takip edilebilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından açıklanan izleme noktalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İstanbul Bilim Üsküdar

İstanbul Taksim Meydanı (Planetaryum)

Ankara Kızılay Meydanı (Planetaryum)

Ankara TUBİTAK Uzay Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü

Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi

Bursa Guhem

Konya Bilim Merkezi

Aksaray Bilim Merkezi

Antalya Bilim Merkezi

Mersin Silifke Meydan

Kayseri Bilim Merkezi

Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi

Muş Bilim ve Sanat Merkezi

Alper Gezeravcı kimdir?

2 Aralık 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Alper Gezeravcı, 21 yıldır Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan bir F-16 pilotu. Hava Harp Okulu'ndan Elektronik Mühendisi olarak mezun olan Gezeravcı, yüksek lisansını ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü Harekat Araştırması bölümünde yaptı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fırlatma törenini izleyecek misiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Amerika Birleşik Devletleri Florida Türkiye Teknoloji Haberler

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