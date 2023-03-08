Sizleri etkileyecek birbirinden farklı gerçek hayattan uyarlama dizi ve filmler yer alıyor. Bu dizi ve filmleri sizler için derledik.

Kendinize ayırdığınız zamanı değerlendirmenin en etkili yollarından birisi, dizi veya film izlemek. Özellikle bilim kurgu ve aksiyon temalı içerikler daha heyecanlı olabiliyor. Ancak, bazı zamanlar gerçek hayata dair bir şeyler görmek izlediğiniz dizi ya da filmden daha çok etkilenmenizi sağlıyor.

Günümüze kadar gelmiş ve günümüzde de etkisini sürdürmeyi başaran çeşitli gerçek hayattan uyarlanma dizi ve filmler yer alıyor. Bunların birçoğu, hiç şüphesiz bir çırpıda bitireceğiniz ve etkisinden çıkamayacağınız içerikler.

Gerçek hayattan uyarlanan dizi ve filmler

Gerçek bir hikayeye dayanan dizi ve filmleri izlemenin güçlü bir yanı var. Gerçek, tesadüfi, ilham verici ya da çileden çıkarıcı olabilir. Ayrıca filmdeki olay örgüsü ve karakterlerin gerçekte yer alma ihtimali, durumu daha da inanılmaz yapıyor. Bu yazımızda da birbirinden etkileyici gerçek hayattan uyarlanmış dizi ve filmleri listeledik.

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Schindler'in Listesi

Yönetmen : Steven Spielberg

Türü: Dram, savaş, tarih

IMDb: 9.0

Film, Oskar Schindler adlı Alman bir iş adamının 2. Dünya Savaşı'nda Polonya'da kurmuş olduğu fabrikada Yahudi işçileri çalıştırmasını ve onları kurtarmaya çalışmasını konu alıyor.

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan film, birçok alanda Oscar kazandı. Steven Spielberg'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Liam Neeson, Ben Kingsley ve Ralph Fiennes gibi isimler yer alıyor.