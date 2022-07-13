Genetiği değiştirilmiş hayvan kalbi ölü bir insana takıldı!

New York Üniversitesi'nden (NYU) yapılan açıklamada, araştırmacıların genetiği değiştirilmiş domuz kalplerini solunum cihazına bağlı yakın zamanda ölen iki kişiye başarıyla naklettiklerini duyurdu. Ameliyatlar, bu yıl hayvandan insana nakil veya ksenotransplantasyon alanında atılmış en son adım olarak nitelendiriliyor. Organ nakline yönelik umutları arttırıyor.

Domuz kalpleri insan vücudu tarafından reddedilmedi

Araştırma ekibi yaptığı açıklamada, bu kalp nakliyle ilgili normal insandan insana kalp naklinden farklı olan tek şeyin organın kendisi olduğunu söylüyor. Ekip, nakilleri 16 Haziran ve 9 Temmuz'da gerçekleştirdi ve her alıcı üç gün boyunca izlendi.

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Kalpler üç gün boyunca normal bir şekilde çalışmayı sürdürdü. Domuz kalbi, ölümden sonra vücudun yarı düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için solunum cihazları tarafından da herhangi bir şekilde reddedilmedi.

NYU Langone Nakil Enstitüsü'nde kalp nakli direktörü Nader Moazami ise konu hakkında şu ifadeleri kullandı.

Amacımız, tipik bir günlük kalp naklinde kullanılan uygulamaları, yalnızca test edilmemiş cihazlardan veya ilaçlardan ek yardım olmadan normal şekilde çalışacak insan olmayan bir organla entegre etmek.

İki domuz kalbi, genetiği değiştirilmiş domuzlar üreten aynı zamanda ayrıca araştırmayı finanse eden biyoteknoloji şirketi Revivicor tarafından sağlandı. Domuzların 10 genetik modifikasyonu bulunuyordu. Bu modifikasyonlardan dördü domuz genlerini bloke etmek ve insan vücuduna kabul edilmesi için yapılırken, diğer 6 modifikasyonla ise insan geni nakledildi.

Ocak ayı başlarında Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nde yine Revivicor tarafından üretilen bir domuz kalbi, yaşayan bir kişiye başarıyla nakledildi. Şiddetli kalp hastalığı olan David Bennett Sr., başlangıçta nakile iyi yanıt vermiş ancak Mart ayında kalp yetmezliğinden yaşamını yitirmişti.

Domuz kalbi nakledilen kişinin ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Ancak bir domuz virüsü ile enfeksiyon kişinin ölümüne neden olmuş olabilir. Nakilde kullanılan domuz kalplerinin virüs içermemesi gerektiği belirtiliyor. Ancak uzmanlar bu kalplerdeki virüsleri tespit etmenin oldukça zor olduğunu belirtiyor.

NYU Langone Nakil Enstitüsü müdürü Robert Montgomery yaptığı bir açıklamda, domuz kalbinin yaşayan bir kişiye nakledilmiş olmasına rağmen, ölü hastalarda nakillerin test edilmesinin hala büyük önem taşıdığını belirtti.

New York Üniversitesi'nde diğer organ nakilleri için de çalışmalar yürütülüyor. Böbrek ksenotransplantasyonu da bunlardan bir tanesi. Geçtiğimiz sonbahar aylarında NYU, solunum cihazına bağlı bir hastanın bacağına domuz böbreğini başarıyla bağladığını duyurmuştu.

Yaşanan son gelişmeler ile birlikte organ nakli çok daha kolay hale gelebilir. Umarız çalışmalar bir an önce başarıya ulaşır ve organ nakli bekleyenlere umut olur. Peki siz hayvanlar kullanılarak yapılan organ nakilleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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