GeForce Now Türkiye fiyatı zamlandı!

NVIDIA tarafından ülkemizde de sunulan GeForce Now bulut oyun sistemi fiyatı bugün itibariyle zamlandı. Ne zaman yansıyacak?

NVIDIA tarafından sunulan bulut oyun servisi GeForce Now, 15 Mart 2021 tarihi itibariyle Beta sürecini tamamladı ve ülkemizde hizmete girdi. Neredeyse 2 yıldır hizmet veren servis zaman içerisinde aboneliklerini ve fiyatlarını birkaç kez güncelledi. Son olarak bugün tüm NVIDIA GeForce Now paketlerinin fiyatı zamlandı.

GeForce Now fiyatı bir kez daha zamlandı!

NVIDIA ve Turkcell işbirliği ile Türkiye'ye gelen GeForce NOW bulut oyun hizmeti iki yıla yakın süredir oyuncular tarafından kullanılıyor. Fakat oyun hizmeti dediğimiz zaman Game Pass ve PS Plus gibi hizmetlerle karıştırılmaması gerekiyor.

NVIDIA tarafından sunulan bu hizmetin amacı uzaktaki güçlü donanıma sahip bilgisayarın hızlı internet bağlantısıyla yönlendirilmesi ve orada işlenen görüntünün oyuncuya aktarılmasıdır. Yani düşük performanslı bir telefon, tablet veya bilgisayarınız olsa bile internet üzerinden tıpkı film izler gibi düşük gecikmeyle destekleyen tüm oyunları oynayabiliyorsunuz.

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Fakat bu oyunlar size ücretsiz olarak sunulmuyor. Yine kendi hesaplarınızı ve buradaki oyunlarınızı kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir internet kafeye gitmek yerine dünyanın herhangi bir yerinden güçlü bilgisayarlara bağlandığınızı düşünebilirsiniz.

GAME+ Ekibi tarafından bugün abonelere gönderilen e-postada şunlar söylendi:

"Değerli üyemiz, GeForce NOW powered by GAME+ Premium üyelik planlarının ücreti değişti. Genel ücret değişikliği 18 Mart 2023 Cumartesi gününden itibaren tüm kullanıcılarımız için geçerli olacaktır. 18 Mart 2023 tarihinden itibaren yapacağınız yeni üyelik alımları ve var olan premium paketinizin dönemsel yenilemesi yeni fiyatlar üzerinden ücretlendirilecektir."

Yapılan zam sonrası güncel GeForce Now paketleri ve fiyatı şu şekilde: