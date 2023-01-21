GeForce Now'da RTX 4080 ile 4K oyun dönemi başlıyor
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GeForce Now Ultimate nedir? RTX 4080 desteği sağlayan yeni abonelik katmanı, 4K 240 Hz oyun oynatacak. İşte detaylar.
Nvidia, bulut oyun hizmeti GeForce Now için oldukça önemli bir güncelleme getiriyor. GeForce Now'a RTX 4080 desteğinin eklenmesiyle birlikte bazı oyunları 4K 240 Hz'de oynamak mümkün olacak. Yeni GeForce Now Ultimate abonelik katmanıyla gelen yükseltme, Nvidia DLSS 3 ve Reflex teknolojilerinin kapısını aralıyor.
GeForce Now Ultimate nedir? RTX 4080 ve 4K 240 Hz desteği
Nvidia, amiral gemisi ekran kartı RTX 4080'nin GeForce Now'a eklendiğini duyurdu. Yeni abonelikle sunulacak bu destek, benzeri görülmemiş performans seviyeleri vaat ediyor. Performans güncellemesi, Nvidia'nın Ada Lovelace GPU'larının bir parçası olan RTX 4080 tarafından desteklenecek.
RTX 4080 destekli GeForce Now Ultimate aboneliği, DLSS 3 sayesinde ray-tracing de sunacak. Ek olarak, Nvidia'nın Reflex teknolojisi de rekabetçi oyuncular için mevcut olacak. Bu sayede 120 FPS ve 240 Hz yenileme hızı sağlanacak.
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RTX 4080 desteği yalnızca Ultimate üyeliğinde mevcut olacak. Halihazırda bazı bölgelerde sunulan RTX 3080 abonelik katmanı ise otomatik olarak Ultimate'e yükseltilecek. Yeni üyeliğin kullanıma ilk açılması Ocak sonunda başlayacak.
Nvidia'nın açıklamasına göre aboneliğin, 2023'ün ilk çeyreği boyunca Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'daki bazı ülkelere genişlemesi bekleniyor. GeForce Now Ultimate Türkiye tarihi ise şimdilik belirsiz.
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RTX Aktif960 TLBASICStandart Erişim
30 Dakikalık Oturum Süresi
Sınırlı KapasiteÜcretsiz
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!