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Gears of War 6 ve Yeni Call of Duty Oyunu Bu Yaz Tanıtılabilir

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Gears of War serisinin hayranları için heyecan verici bir haber var. Gears of War 6'nın çok yakın bir zamanda tanıtılacağı iddia ediliyor. Xbox'un yaz etkinliğinde duyurulması beklenen tek oyun bu değil. Söylentiye göre Microsoft'un yakın zamanda satın aldığı bir şirketin popüler serisi Call of Duty 'nin yeni oyunu da bu yaz tanıtılacak.

Yeni Call of Duty ve Gears of War 6, bu yaz tanıtılabilir

The Verge'de yer alan son habere göre Gears of War 6'nın yanı sıra, Avowed ve Indiana Jones and the Great Circle gibi diğer büyük oyunların da duyurulması bekleniyor. Ayrıca bu yılın Call of Duty oyununun da tanıtılması planlanıyor.

Sadece oyun duyuruları değil, Xbox ekosisteminde bazı önemli değişiklikler de gündemde. Xbox yöneticisi Kareem Choudhry'nin Microsoft'tan ayrılması, Xbox içinde bazı değişikliklere yol açtı. Xbox'un diğer platformlara da oyunlarını getirme stratejisi de değişiyor gibi görünüyor. Örneğin Sea of Thieves'in PS5 ve Switch gibi rakip konsollara getirilmesi planlanıyor ve bu, Microsoft'un konsol savaşlarında yeni bir strateji izlediğine işaret edebilir.

Ek olarak Xbox'un geleceği hakkında da bazı ipuçları var. Phil Spencer'ın Polygon ile yaptığı röportajda belirttiği gibi, Xbox'un PC mağazalarını konsola getirme planları var.

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Tüm bu değişiklikler, Xbox'u rekabette bir üst seviyeye taşıyacak gibi görünüyor. Haziran ayındaki etkinlikte yeni Call of Duty oyunun duyurulması konusunda heyecanlı mısınız? Peki ya Gears of War 6, Avowed ve Indıana Jones and the Great Circle gibi diğer büyük oyunlar için? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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