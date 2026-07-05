Mühendis adaylarından yapay zeka destekli hava savunma sistemi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık Topluluğu bünyesinde çalışmalarını sürdüren Zaferay takımı, geliştirdiği yapay zeka destekli lazerli hava savunma sistemiyle TEKNOFEST'e hazırlanıyor.

Üniversitenin farklı mühendislik bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerden oluşan topluluk, yaklaşık 3 yıldır TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "Savaşan İHA", "Uluslararası İHA Sabit Kanat", "FPV Drone İzleme" ve "Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemleri" yarışmalarına katılıyor.

Topluluk, 2023 ve 2024 yıllarında İHA Performans Ödülü'nü kazanırken geçen yıl İstanbul'da düzenlenen yarışmalarda Hava Savunma Sistemleri kategorisinde mansiyon üçüncülüğü ile En İyi Takım Ruhu ödülüne layık görüldü.

Ekip, bu yıl Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST'te yapay zeka destekli lazerli hava savunma sistemiyle yarışacak.

GAÜN Havacılık Topluluğu Başkan Yardımcısı ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi İsmail Eser Aktaş, AA muhabirine, topluluk bünyesinde sadece proje geliştirmediklerini, aynı zamanda yeni katılan öğrencilere eğitim vererek sürdürülebilir bir mühendislik ekosistemi oluşturduklarını söyledi.

Yapay zeka tabanlı görüntü işleme modeli üzerinde yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Aktaş, yarışma ortamlarında karşılaşılabilecek zorlu koşullara dayanıklı sistemler geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Lazerle imha ediyor

Sistemin hafiflik ve performans odaklı tasarlandığını anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Tüm hava koşullarına ve ekstrem şartlara hazır olacak şekilde sistemler geliştirmeye çalışıyoruz. Yarışma ortamında yaşanabilecek olumsuzluklar sistemin bozulmasına ve uzun tamir sürelerine yol açabiliyor. Bu nedenle çalışmalarımızı dayanıklılık ve optimizasyon üzerine yoğunlaştırdık. Sistemimizde mercek odaklı ağır bir kamera yerine daha hafif bir kamera kullanıyoruz. Bunu da yapay zeka modelimizi geliştirerek mümkün hale getirdik. Sistemimiz yalnızca kamerasıyla değil, tüm bileşenleriyle optimize edildi. Mini İHA'ları ve dronları uzaktan tanıyıp lazerle etkisiz hale getiriyoruz. Bunu yaparken yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisinden yararlanıyoruz. Modelimiz hedefi tespit ediyor, ardından motorlarımız lazer sistemini hedefe yönlendirerek hedefe angaje oluyor."

Zaferay takımı kaptanlarından Doğukan Ali Çavuşoğlu, TEKNOFEST yarışmalarında bu yıl da derece elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Topluluğun öncelikli amacının Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunmak olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bu alanda yetkin insanlar yetiştirmek, aramıza yeni katılan öğrencilere bilgi ve tecrübemizi aktararak daha donanımlı mühendislerin yetişmesine katkı sağlamak istiyoruz." dedi.