GAP Gençleri TEKNOFEST İstanbul'da Yeteneklerini Sergileyecek

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteklediği yetenekli gençlerin hazırladığı 21 proje, TEKNOFEST İstanbul'da yarışacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Anadolu Ajansı (AA) Global İletişim Ortaklığıyla 13. kez düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 17-21 Eylül'de teknoloji tutkunlarını bir araya getiriyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma projelerinden birisi olarak nitelendirilen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında tarımdan sanayiye, ulaşımdan yenilenebilir enerjiye kadar çeşitli alanlarda 36 yıldır bölgenin kalkınmasına destek veren GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), bu dev festival için girişimci gençleri hazırladı.

Akıllı tarımdan ileri sağlık ve gıda teknolojilerine kadar GAP bölgesindeki 9 ilde hazırlanan 21 proje, mentörlük, teknik malzeme ve mali destekle finalde boy gösterecek.

GAP BKİ Başkanı Hasan Maral, AA muhabirine, GAP Yeşil İnovasyon Projesi ile başarılı öğrencilere 7 yıldır destek verdiklerini söyledi.

Bölgenin girişimci gençlerini Milli Teknoloji Hamlesi ile buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Maral, bu kapsamda daha büyük ölçekli projelerle TEKNOFEST için yoğunlaştıklarını ifade etti.

Maral, geçen yıl TEKNOFEST finaline katılan 10 projelerinden 4'ünün ilk 3 derecesi aldığını, bu başarının bölgedeki gençlerin havacılık, uzay ve teknoloji festivaline ilgisini ikiye katladığını vurguladı.

Hasan Maral, "Biz bütün projelerimizde iddialıyız. 21 projemizin her biri çok özel çalışılmış ve birincilik iddiası olan proje fikirlerimiz. Özellikle yapay zeka temalı bir filmimiz de TEKNOFEST finallerinde iddialı duruyor. Sonuçlarını büyük bir merakla ve heyecanla bekliyoruz." dedi.

Yenilikçi fikrin her aşaması destekleniyor

Güneydoğu Anadolu illerinde deha niteliğine sahip yetenekli gençlerin bulunduğuna dikkati çeken Maral, şunları kaydetti:

"Bölgemizde teknolojiye ciddi bir ilgi var. Biz bu ilginin farkında olarak GAP Yeşil İnovasyon Projesi ile TEKNOFEST'in gücünü birleştirdik. Bu noktada Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 ilimizde öğrencilerimizin iş fikirlerini alıyoruz, onlara mentörler atıyoruz. Bu mentörlerimiz, gençlerimizin, takımlarımızın, iş fikirlerini olgunlaştırmalarını sağlıyor. Eleme aşamasını geçtikten sonra projeler prototipe dönüyor. Prototip noktasında da desteklemeye devam ediyoruz. TEKNOFEST finallerine hazırlık için sunum eğitimleri veriyoruz. Bu şekilde gençlerimiz aslında Yeşil İnovasyon Projesi kapsamında bölgeden TEKNOFEST'e doğrudan bir hazırlık yapmış oluyor."

Gençlerin geliştirdiği seçkin projelerin ticarileşmesini sağlayacaklarını belirten Maral, projelerin yatırımla milli ekonomiye katkıya dönüşmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.