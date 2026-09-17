GAP Bölge Kalkınma İdaresinin teknoloji hamlesi TEKNOFEST ile meyvelerini veriyor

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında gençlere yönelik teknoloji ve girişimcilik çalışmalarını sürdüren GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (GAP BKİ) desteklediği projelerin TEKNOFEST finallerindeki sayısı 3 yılda 10'dan 73'e yükseldi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenecek.

GAP BKİ, Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma projelerinden biri olarak nitelendirilen GAP kapsamında bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik çalışmalarının yanı sıra gençlerin teknoloji ve girişimcilik alanlarında kendilerini geliştirmelerine yönelik projeler yürütüyor.

Bu kapsamda GAP BKİ koordinasyonunda 8 yıldır uygulanan GAP Yeşil İnovasyon Projesi ile bölgedeki gençlere teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanlarında destek sağlanıyor.

Proje kapsamında TEKNOFEST'te bu yıl 73 takım finale kaldı. GAP'ın kapsadığı 9 ilden gençlerin hazırladığı akıllı tarım, ileri sağlık ve gıda teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlardaki 73 proje, mentörlük, teknik malzeme ve mali desteklerin ardından TEKNOFEST Güneydoğu'da finalde yarışacak.

"Bu yıl inanılmaz sıçrama var"

GAP BKİ Başkanı Hasan Maral, AA muhabirine, bölgedeki gençlerin girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkarmaları için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

TEKNOFEST'in Türkiye'nin en büyük teknoloji organizasyonlarından biri olduğunu belirten Maral, GAP BKİ'nin de gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemek amacıyla festivale yönelik kapsamlı hazırlıklar yaptığını ifade etti.

Bu yıl gençlerden yoğun başvuru aldıklarını anlatan Maral, şöyle konuştu:

"Bu yıl inanılmaz bir sıçrama var çünkü Şanlıurfa şehir olarak seçildikten sonra duyurular yaptık ve bölge illeri çok yoğun ilgi gösterdi. 8 bin 300'ü aşkın başvuru aldık. Bunların içerisinde yoğun süreçler işlettik. Değerlendirme aşamasında birçok bileşen var. Başvuruları aldıktan sonra ilk aşamayı kendi içimizde geçen finalistlerimize özel mentörlük hizmetleri verdik, prototip hazırlama desteklerini verdik. Finallere gitme ihtimali olan girişimcilerimize, takımlarımıza sunum eğitimleri verdik."

GAP BKİ'nin bu alandaki çalışmalarına değinen Maral, "Bu gençlerin arkasında 8 yılı aşan ciddi bir deneyime sahip tecrübeli bir ekip var, bu da haliyle sahaya yansıdı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden TEKNOFEST finallerine 84 finalist gitmiş durumda. Bunların 73'ü GAP Yeşil İnovasyon Projesi takımlarından oluşuyor." dedi.

Maral, gençlerin teknoloji alanında üretim yapabileceklerine inanmalarını önemsediklerini belirterek, "Biz gençlerin sınıfa veya atölyeye girerken 'Ben de yapabilirim.' duygusuna sahip olmasını önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

GAP Yeşil İnovasyon Projesi'nin bu yıl önemli bir başarıya ulaştığını vurgulayan Maral, "2024 yılında Adana TEKNOFEST finaline sadece 10 takım göndermişken, 2025 yılında 21 takım gönderdik. 2026'da ise bu sayıyı 73'e çıkardık. Bu gençlerimizin teknolojiye ve girişimciliğe ne kadar değer verdiğinin bir göstergesidir. GAP'ın da buradaki rolünü biz çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA