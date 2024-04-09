Samsung, bu yılın ocak ayında gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy S24 serisini tanıttı. Serinin en tepe modeli Galaxy S24 Ultra ise özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı. Hatta pazardaki rekabeti bile önemli seviyede etkiledi. Peki Samsung Galaxy S24 Ultra ne kadar dayanıklı? Yakın zamanda yaşanan bir olay, bu soruya cevap verdi.

Samsung Galaxy S24 Ultra, 3 bin 657 metreden düştü!

Paraşütle atlama ve tüplü dalış gibi macera dolu aktivitelerle ilgilenen Frank Carballido adlı bir kişi, Instagram hesabından paylaştığı bir videoda paraşütle atlarken yaşadığı olağanüstü bir anı kaydetti. Videoda Carballido'nun Galaxy S24 Ultra model telefonunu yüksekten düşürdüğü görüldü. Bu video ile birlikte cihazın dayanıklı olup olmadığı gözler önüne serildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Frank Carballido (@frankcarballido97)'in paylaştığı bir gönderi

Carballido'nun belirttiğine göre telefon, cebinden çıkıp aşağı doğru düşmeye başladığında tam 12 bin feet yani 3 bin 657 metre yükseklikteydi. Bu, gökyüzünden yere düşen bir telefonun sağlam kalabilmesi için neredeyse imkansız bir yükseklik. Buna dayanacak telefon modeli pek fazla yok.

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yere indikten sonra telefonunun kayıp olduğunu fark Carballido, Neyse ki Google'ın Cihazımı Bul özelliğini kullanarak cihazın yerini tespit etmeyi başardı ve konumu bisikletle takip ederek kaybolan telefonunu buldu.

Neyse ki Samsung Galaxy S24 Ultra'yı bulduğunda cihazın halen çalışır ve hatta şarj seviyesinin yüzde 65 seviyesinde olduğunu gördü. Kişi, telefonda bir çizik bile olmadığını ifade etti. Böylelikle Samsung'un yeni Android amiral gemisi, dayanıklılığıyla dikkat çekmeyi başardı.

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