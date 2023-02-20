Galaxy Note 20 için One UI 5.1 yayında!

Android 13'ün kararlı sürümüyle kullanıcıların karşısına çıktığı bu dönemde ön plana çıkan şirketlerden biri de Samsung. Güney Koreli üretici One UI 5.0 arayüzünü uyumlu modellerinin büyük bir kısmı için yayınladı. Diğer taraftan Galaxy S23 serisinin tanıtılmasının ardından One UI 5.1 için de dağıtım çalışmaları başladı. Son olarak yeni yapının Galaxy Note 20 için yayınlandığı öğrenildi.

Galaxy Note 20 One UI 5.1 güncellemesi aldı

Samsung'a yakınlığıyla bilinen SamMobile'a göre 2020 yılında kullanıcıların beğenisine sunulan Galaxy Note 20 modeli One UI 5.1 güncellemesini almaya başladı. Yeni sürüm ilk etapta Arjantin'deki modeller için yayında ve çok yakında diğer bölgelerde de kullanıma sunulacak.

OneUI 5.1 güncellemesi, 1.9 GB boyutunda ve Şubat 2023 Güvenlik Güncellemesini de içeriyor. Sürümün kullandığınız telefon için uygunluğunu kontrol etmek isterseniz Ayarlar uygulamasına giriş yapıp, Güncelleme >İndir yolunu takip edebilirsiniz. Eğer cihazınızın için uygunsa indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra UKT!

One UI 5.1 arayüzünde öne çıkan özellikler şöyle;

Paylaşılan aile fotoğrafı ve video albümü

Gölge ve yansıma giderme ile geliştirilmiş otomatik fotoğraf işleme

Bir fotoğrafı yukarı kaydırmak, fotoğraf hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bir panel açar

Galeri araması daha iyi ve daha işlevsel hale gelecek

Ekran görüntülerini saklamak için bir klasör seçebilme

AR Emoji Kamerayı fotoğraf ve videoda üç kişi için kullanabilirsiniz.

AR Karalamaları için fırçalar ana ekranda mevcuttur

Yeni pil ve yeni hava durumu widget'ı

Expert RAW kamera içi moduna daha hızlı erişim

Özçekimler için cilt tonunu değiştirmenin daha kolay bir yolu

Samsung Akıllı Telefonlar ve Dizüstü Bilgisayarlar için Gelişmiş Eşleştirme Seçenekleri

Geliştirilmiş DeX çoklu görev

Geliştirilmiş yerel tarayıcı araması

Daha hızlı ilk akıllı telefon kurulumu

Bixby metin aramaları

Farklı çalışma modları için farklı masaüstü duvar kağıtları ayarlayabilme

Komut dosyaları oluştururken ek koşullar

Samsung Notes'u Paylaşma

Albümler, notlar, takvim vb. için paylaşım listesine kullanıcı eklemek için daha kullanışlı arayüz

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