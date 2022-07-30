Fujitsu'nun süper bilgisayarı, uzayın gizemlerini çözmeye yardımcı oluyor!

Fujitsu'nun yakında piyasaya sürecek olan yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) süper bilgisayarı, yeni nesil uzay yolculuğunu araştırmak için şimdiden kullanılmaya başlandı. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uzay çalışmaları için Fujitsu'nun dalga analizi çözümünü kullandı.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı süper bilgisayarı kullanmaya başladı

Japon üreticinin süper bilgisayarının uzay ajansının X-ışını görüntüleme uydusu XRISM için kullanıldığı açıklandı. Uydunun X-ışını spektrometresi içindeki radyo dalgası yoğunluğunu değerlendirmek için kullanılan büyük ölçekli elektromanyetik dalga simülasyonlarını oluşturmak için bu süper bilgisayara görev verildiği belirtiliyor.

TUSAŞ'a 50 bin çekirdekli yeni süper bilgisayar!

JAXA'nın Fujitsu'nun çözümünü kullanarak, uzayda olduğu gibi gözlem koşullarını simüle eden bir deney ortamı oluşturabildiği ve geleneksel hesaplama yöntemleriyle gerçekleştirilemeyen değerlendirmeler yapılabildiği açıklandı.

Elektronik bileşenler ve iletişim ekipmanı arasındaki elektromanyetik parazit, uzaydan standart kentsel ulaşıma kadar her türlü farklı alandaki kullanıcılar için büyük sorunlar yaratabiliyor. Fujitsu, karmaşık ve büyük ölçekli elektromanyetik dalga problemlerinin hassas simülasyonlarının geleneksel yaklaşım algoritmaları ile çözülemeyeceğini iddia ediyor.

Ancak, HPC çözümünü kullanan JAXA, XRISM'in X-ışını spektrometresindeki radyo dalgası yoğunluğunun yörüngede bile uydunun gözlem performansını etkilemeyen bir seviyede olduğunu başarıyla doğruladı. Peki bu teknolojiyi kimler kullanabilecek?

Bir uyduya sahip olmasanız bile bu projenin başlığı altındaki teknolojinin bir kısmı dışarıdan kişiler tarafından da kullanılabilecek. Bu yıl içinde piyasaya sürüldüğünde, gereksinimlerine bağlı olarak bilgi işlem bulutuna ayda 400 ila 8 bin doları arasında erişim sağlanabilecek.

Görünen o ki teknoloji geliştikçe uzayın gizemli yapısı hakkında çok daha fazla bilgiye sahip olacağız. Peki siz Fujitsu'nun süper bilgisayarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.