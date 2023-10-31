FromSoftware, genişleme sürecine giriyor

Dark Souls ve Bloodborne gibi ikonik oyunlarıyla tanınan FromSoftware, Elden Ring ve Armored Core 6'nın başarısıyla birlikte önemli bir işe alım sürecine başlıyor.

Dark Souls ve Bloodborne gibi ikonik oyunlarıyla tanınan ünlü oyun stüdyosu FromSoftware, iddialı bir genişleme sürecine giriyor. Elden Ring ve Armored Core 6'nın başarısı ışığında stüdyo, tüm departmanları kapsayan önemli bir işe alım süreci başlatmaya hazırlanıyor.

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IGN Japonya'nın haberine göre FromSoftware Aralık ayı için çok sayıda işe alım oturumu planladı ve yaklaşan bir dizi girişim için en iyi yetenekleri işe almayı hedefliyor. Bu projelerle ilgili ayrıntılar gizliliğini korurken, stüdyonun geçmişi çığır açan deneyimler sunmaya hazır olduklarını gösteriyor.

FromSoftware'in mirası, eleştirmenlerce beğenilen Demon Souls ve Dark Souls ile başladı, ardından atmosferik Bloodborne ile devam etti ve çok ünlü Elden Ring ile doruğa ulaştı. Stüdyo kısa süre önce, Steam'de etkileyici bir lansman yapan Armored Core 6: Fires Of Rubicon'un piyasaya sürülmesiyle mekanik aksiyon serisini yeniden ziyaret etti.

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FromSoftware'in ufkunda neler olduğuna dair spekülasyonlar devam ediyor. Bu yılın başlarında Elden Ring genişleme paketi Shadow of the Erdtree'nin duyurulması hayranları daha fazlası için heveslendirdi. Buna ek olarak, bir geliştiricinin LinkedIn profilinde "duyurulmamış bir proje" üzerinde çalışıldığını ima etmesi beklentileri daha da artırdı.

Potansiyel projeler arasında Armored Core genişlemesinden Elden Ring için bir devam oyununa ve hatta Bloodborne'un unutulmaz evrenine geri dönüşe kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. FromSoftware'in çeşitli projelerde birden fazla ekibi yönetme konusundaki yerleşik itibarı göz önüne alındığında, olasılıklar ilgi çekici.

Bir diğer akla yatkın senaryo ise FromSoftware'in kendi oyunlarını yayınlama konusunda daha uygulamalı bir yaklaşım benimsemeye hazırlanıyor olması. Son haberler, stüdyonun Sony ve Bandai Namco gibi yayıncılara olan bağımlılığından uzaklaşarak kendi yayıncılık yeteneklerini güçlendirme niyetinde olduğunu gösteriyor.

Hayranlar resmi duyuruları merakla beklerken, kesin olan bir şey var: FromSoftware'in bir sonraki girişimleri oyun dünyasında silinmez bir iz bırakmayı vaat ediyor. Zorlu ve sürükleyici deneyimler sunma konusundaki geçmişiyle, gelecek projelerinin dünya çapındaki izleyicileri büyüleyeceği kesin. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.