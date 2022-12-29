Foxconn, iPhone tedariğini sağlamak için yeni yollar arıyor

Apple'ın en büyük tedarikçisi Foxconn, bir süredir zor günler yaşıyor. Çin'de uygulanan sıfır politika ve COVID-19 kaynaklı vakaların artışı, fabrikada çalışan elemanları tam anlamıyla isyana sürükledi. Foxconn, kampüste kalarak bir süre daha çalışacak işçiler için sübvansiyon sunacağını açıkladı. Peki, Apple bu sırada neler yapıyor? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Foxconn, 20 Mart tarihine kadar kalan işçileri için sübvansiyon sunacak

Foxconn işçileri, kısa süre önce pozitif vakalar ve sağlıklı kişilerin aynı odada kaldığı, yemekler konusunda yetersiz olduğu ve ödeme yapılmadığı gibi nedenlerden ötürü kampüsü terk etmeye başlamıştı. Bunun üzerine Foxconn, yetersiz koşulları iyileştireceğini ve ödeme yapılmama gibi durumun ise söz konusu olmadığını açıkladı.

Yine de tüm bu olaylar, iPhone 14 tedariğinde aksamalara neden oldu. Foxconn ise son olarak 1 Ocak tarihinden 20 Mart'a kadar Zhenghou'da bulunan iPhone fabrikasında temel görevlerde kalan işçiler için sübvansiyon sunacak. Bu ödeme, sadece 20 Mart tarihine kadar kalan işçiler için geçerli olacak.

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Ek olarak Foxconn, işçilerin Ocak ayında 23 günden fazla çalışması halinde 6.00 Yuan (862 dolar) ikramiye verecek. Fakat bu iddiayla ilgili kesin bir bilgi yok. Fabrika, elemanlarını elinde tutmak ve iPhone üretimini rahatlamak için bunu yapıyor.

Öte yandan Apple, tüm bu sorunlardan kaynaklı ve ilerleyen zamanlarda tekrardan iPhone tedariğinin aksamaması adına üretimi başka yerlere taşımak istiyor. Teknoloji devi, 2023 yılında MacBook Pro üretimini Vietnam'a taşımayı düşündüğünü açıklamıştı. Apple, 2021 yılında da iPad üretiminin bir kısmını yine Vietnam'a taşımıştı.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Foxconn'un elemanlara sübvansiyon vermesi fabrikada kalmasını sağlayacak mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.