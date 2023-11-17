Fotoğraftan Kişi Bulma Yöntemleri

Teknolojinin geldiği son nokta, fotoğraftan kişi bulma yöntemlerini kolaylaştırıyor. Arama motorları ve yapay zeka ürünleri sayesinde fotoğraflardaki kişileri bulmak artık daha da kolaylaşıyor. Bu haberde popüler tersine görsel arama hizmetleri ve yüz tanıma teknolojisi kullanılan programlar hakkında bilgi veriliyor.

Teknolojinin geldiği son nokta, bizlere büyük nimetler sunmaya devam ediyor. Birçok kullanıcının bir kere de olsa ihtiyacına yarayan fotoğraftan kişi bulma yöntemi, son dönemde daha da kolay bir hal aldı. Listemizde bu yöntemlerden bahsettik.

Fotoğraftan kişi bulma metotları

Arama motorları ile görsel arama

Günümüzdeki popüler arama motorlarının neredeyse tamamında tersine görsel arama özelliği vardır. Sadece videodaki veya fotoğraftaki kişiyi bulma gibi basit işler için düşünmeyin. Bu teknik fotoğrafın benzerlerini karşınıza çıkaracağından, şüpheli bir görüntüyü araştırmak ve internetteki kopyalarına ulaşıp doğruluğunu teyit etmek amacıyla da faydalanabilirsiniz.

Popüler tersine görsel arama hizmetleri:

Google Lens

Yandex Görsel

TinEye

Social Catfish

Özellikle yapay zeka ürünlerinin tırmanışa geçtiği son dönemlerde doğruluk yüzdesi yüksek programlar da ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan birisi olan Social Catfish, sadece resim ile değil ad, e-posta, telefon, adres üzerinden de arama yapabilir. Ancak programın ücretli olduğunu belirtelim.

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TineEye

TinEye'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi, MatchEngine adı verilen görüntü doğrulama sistemi. Bu sistem, üzerinde oynama yapılmış ve değiştirilmiş olan görsellerin bile gerçekliğini öğrenmenizi kolaylaştırıyor. Platform söz konusu fotoğrafın kaynağını ne olursa olsun bulup karşınıza çıkarıyor.

TinEye.com sitesi üzerinden tersine görsel arama yapabilirsiniz. Hem bilgisayar hem de mobilde çalışan bu hizmet, tarayıcıya eklenti olarak da kurulabiliyor. TinEye, arattığınız fotoğrafı web sayfalarında saniyeler içerisinde tarıyor ve hangi siteye yüklenmişse onun URL'sini bulup karşınıza çıkarıyor. Şirketin iddiasına göre, yüklediğiniz görsel 49.5 milyardan fazla dosyayla karşılaştırılıyor.

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Clearview

Suç çözümü için de kullanılan Clearview, en iyi yüz tanıma motorları arasında gösteriliyor. Şirketin belirttiğine göre yüz tanıma teknolojisi, açık kaynak istihbaratından oluşturulmuş 30 milyardan fazla görüntü veritabanına sahip

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Elbette yukarıda belirttiklerimiz dışında birçok başarılı program bulunuyor. Siz fotoğraftan kişi bulma işlemci için hangisini kullanıyorsunuz. Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.