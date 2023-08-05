Ford Trucks, Ballard Power Systems ile yakıt hücreli araç geliştirecek

Ford Trucks, Avrupa Birliği tarafından başlatılan Horizon Avrupa ZEFES projesi kapsamında yakıt hücrelerinin tedariki ve geliştirilmesi konusunda Ballard Power Systems'ı da proje ortaklığına dahil ediyor.

Ford Trucks, bu yenilikçi girişimle ilk yakıt hücreli elektrikli (FCEV) F-MAX'i üretecek.

Ağır ticari araç sektörünün global markası Ford Trucks, geleceğin taşımacılık çözümlerine öncülük etme vizyonuyla katıldığı Avrupa Birliği'nin sıfır emisyonlu lojistik projesi Horizon Avrupa ZEFES (Zero Emission Freight EcoSystem-Sıfır Emisyonlu Taşımacılık Ekosistemi) kapsamında hidrojenle çalışacak ilk yakıt hücreli elektrikli (FCEV) F-MAX'i geliştirmek üzere kurduğu stratejik ortaklılara Ballard Power Systems'ı ekledi. Ford Trucks, proje kapsamında yakıt hücresi tedariki ve geliştirmesi alanlarında Ballard ile iş birliği içinde olacak.

Bu kapsamda Ford Trucks, Kanada merkezli Ballard Power Systems ile 2023 yılı içinde teslim edilmesi planlanan iki adet FCmove™-XD 120 kW yakıt hücreli motor için ilk satın alma siparişini içeren bir niyet mektubu (LoI) imzaladı.

Ford Trucks, yakıt hücresiyle çalışan F-MAX'i Türkiye'de geliştirmeyi ve üretmeyi planlıyor. F-MAX, Ford Trucks'ın yakıt hücresiyle çalışan ilk aracı olacak. Aracın, ZEFES projesinin hedefleriyle uyumlu olarak 2025 yılında Avrupa Ten-T koridoru gösterimlerine başlaması bekleniyor.

Ford Trucks halihazırda ağır ticari araçlarda hidrojen yanmayı, kendi tasarladığı tek silindirli içten yanmalı Ar-Ge motoru ile test ediyor. Bu doğrultuda ilk motor çalıştırma ve ateşleme faaliyetini başarıyla tamamladı. Ford Trucks, sıfır emisyon için motor geliştirme çalışmalarına devam edecek.

Tamamen Ford Trucks mühendisleri tarafından geliştirilip üretilen F-MAX, dünyanın en prestijli ticari araç fuarlarından biri olan Uluslararası Taşımacılık Fuarı'nda (IAA), '2019 Uluslararası Yılın Kamyonu' (IToY) ödülünü kazanarak uluslararası pazarlarda önemli bir başarı elde etti.

Ağır ticari araçlarda 'Generation F hareketi' ile sıfır emisyonlu, bağlantılı ve otonom teknolojilerle büyük bir dönüşüm başlatan Ford Trucks, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek amacıyla 2040 yılına kadar araç üretiminde sıfır emisyon hedefine ulaşmayı taahhüt ediyor. Ford Trucks, bu taahhüdün bir kanıtı olarak, Eylül 2022'de Hannover'de gerçekleşen uluslararası taşımacılık fuarında tasarımı ve üretimi tamamen Ford Otosan mühendislerinin imzasını taşıyan %100 elektrikli kamyonunu tanıttı.