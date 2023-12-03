Ford, yaptığı son duyuruyla binlerce otomobilde ilginç bir hata yaşandığını açıkladı. Otomotiv deviden gelen açıklamaya göre, Fiesta ve Fusion gibi bazı popüler modellerin kapıları sürüş sırasında beklenmedik şekilde açılıyor. Kapı mandallarındaki potansiyel sorun nedeniyle 45 binden fazla araç geri çağrıldı.

Ford, yaptığı son duyuruyla binlerce otomobilde ilginç bir hata yaşandığını açıkladı. Otomotiv deviden gelen açıklamaya göre, Fiesta ve Fusion gibi bazı popüler modellerin kapıları sürüş sırasında beklenmedik şekilde açılıyor. Kapı mandallarındaki potansiyel sorun nedeniyle 45 binden fazla araç geri çağrıldı.

Ford, sürüş sırasında kapıları uçabilecek 45 bin aracı çağırdı

ABD'deki kullanıcılara gönderilen notta; 2015 Ford Fiesta, 2016 Ford Fusion ve 2016 Lincoln MKZ modellerinin etkilendiği belirtildi. Geri çağırma, belirli eyaletlerde ve bölgelerdeki araçların kapı mandallarında gevşeme yaşanabileceğini ortaya koydu.

Ford, ilk olarak 2016 model Fusion'da kapı mandalı sorunu olduğuna dair rapor aldığını ve Ağustos ayında sorunu araştırmaya başladığını açıkladı. Şirket, kapı mandalındaki çatlak veya kırığı belirlemek için tedarikçisiyle birlikte çalıştı. Bu durumun mandalın yerine oturmamasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

12312312

Ford, kapı mandallarının arızalanması veya kapıların beklenmedik şekilde açılmasıyla ilgili 39 şikayet aldı. Ancak bu sorun nedeniyle herhangi bir kaza veya yaralanma olmadığı aktarıldı. Yine de, bir kapının sürüş sırasında açılması hem sürücü hem de yayalar için büyük risk yaratabilir.

İlk aşamada 45 bin araç çağrılmış olsa da, sadece yüzde 1'inin hatalı kapı mandalları içerdiği tahmin ediliyor. Ford bayileri, sorunu çözmek için geri çağrılan araçların mandallarındaki kodları inceleyecek. Bu tamirin ücretsiz olacağı da belirtildi.

ABD'de yaşanan bu durumun, Avrupa pazarını etkilemediği düşünülüyor. Ancak şirket, önümüzdeki haftadan itibaren araç sahiplerine e-posta üzerinden ulaşacağını ifade etti.