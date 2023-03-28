Ford OTOSAN hidrojen motoru üretti!

Ford OTOSAN, 2040 yılına kadar "sıfır emisyon" vizyonu kapsamında ürettiği hidrojen motorunun ateşleme testini yaptı. İşte detaylar...

Ford OTOSAN, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında hidrojen ile çalışan ilk motorunun ateşleme testinden bahsetti. Marka yaptığı paylaşımında "Geleceğin sürdürülebilir teknolojilerine öncülük etmeye devam edeceğiz." ibaresine de yer verdi. Peki test sonucu ne oldu? Motor hangi araçlarda kullanılabilecek? İşte Ford OTOSAN tarafından üretilen ilk hidrojen motorunun detayları…

Türkiye'nin ilk hidrojen yakıtlı içten yanmalı motoru!

Ford Trucks 2040 yılına kadar yapacağı çalışmalar ile birlikte sıfır emisyonu hedefliyor. Bu kapsamda yapılan en büyük atılımlardan biriyse hidrojen yakıtlı motor. Ford OTOSAN bugün yaptığı Twitter paylaşımında ise ilk hidrojen yakıtlı motorlarının ateşlemesini başarılı şekilde tamamladıklarını bildirdi

Türkiye'de öncü bir projeye imza atarak hidrojen ile çalışan içten yanmalı tek silindirli araştırma motorunun tasarımını tamamladık ve ilk ateşlemesini başarıyla gerçekleştirdik. Geleceğin sürdürülebilir teknolojilerine öncülük etmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/hsis0j3c5s — Ford Otosan (@fordotosan) March 28, 2023

Türkiye'de öncü bir projeye imza attıklarını bildiren Ford OTOSAN, hidrojen ile çalışan içten yanmalı ilk araştırma motorlarının tasarımını ve ateşleme testlerini gösterdi. Ardındansa "Geleceğin sürdürülebilir teknolojilerine öncülük etmeye devam edeceğiz." sloganlarını belirtti. Marka yöneticilerinin yaptığı son açıklamalardaysa Ford OTOSAN ve Ford Trucks için büyük atılımların kapılarının aralandığı belirtildi.

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Firma için bir ilk olan motor, geçen sene tam elektrikli kamyon modelini tanıtan marka için destekleyici bir nitelik kazandı. Markanın sıfır emisyon hedefiyle ilgili detaylarsa gelmeye devam ediyor. 2040 yılına kadarki sürede birçok yeni atılım görebiliriz.

Ford Trucks ile sıfır emisyon hedefi!

Özellikle F-MAX modeli ile atılım yapan Ford Trucks sıfır emisyon hedefinde ilerliyor. Marka F-MAX ile aldığı birçok "yılın kamyonu" ödülünün ardından adını hem dış hem de iç pazarda oldukça duyurdu. Ardından marka bünyesinde alınan hedeflerse sürekli 2040 yılını işaret ediyor.

2040 yılına doğru "sıfır emisyon" hedefi ile ilerleyen marka 2022 yılında ise elektrikli kamyon konseptini tanıtmıştı. Ford OTOSAN tarafından Türkiye'de tasarlanıp üretilen konsept model Hannover Kamyon Fuarı'nda gösterilmişti.

İlk etapta şehir içi toplum ihtiyaçlarını gidermesi beklenen modellerin geçen zamanla birlikte uzun yollarda aktif olarak koşturması planlanıyor. Hatta bu sebeple Hannover fuarında tanıtılan ilk elektrikli model bir temizlik kamyonuydu.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Sizce ilk etapta elektrikli kamyonlar mı kullanılacak yoksa hidrojen motorlu kamyonlar mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!