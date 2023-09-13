Football Manager 2024 Çıkış Tarihi Açıklandı, Mobil Oyunculara Olumsuz Haber

Dijital oyun pazarına birbirinden güzel ve beklenen yapımlar dahil olmaya devam ediyor. Son olarak Football Manager 2024 için çıkış tarihi açıklandı. Ancak mobil oyuncular için ne yazık ki olumsuz bir haber var.

Dijital oyun pazarına birbirinden güzel ve beklenen yapımlar dahil olmaya devam ediyor. Son olarak Football Manager 2024 için çıkış tarihi açıklandı. Ancak mobil oyuncular için ne yazık ki olumsuz bir haber var.

Football Manager 2024 çıkış tarihi

Football Manager 2024, hiç şüphesiz yılın en beklenen oyunlarından birisi. Türkiye'de de oldukça yakından takip edilen futbol takımı menajerlik simülasyonu için kısa süre önce bir çıkış tarihi açıklandı. Fakat mobil oyuncular, geliştirici firmaya tepki gösterdi.

SEGA (geliştiricisi), Football Manager 2024 oyunun 6 Kasım tarihinde piyasaya sürüleceğini duyurdu. Windows PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X / S, Android ve iOS platformları için çıkış yapacak.

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Geliştirici şirket tarafından aktarılan bilgilere göre mobil oyuncular, Football Manager 2024'ü yalnızca Netflix üzerinden oynayabilecekler. Yani oynamak isteyen kullanıcıların Netflix servisine kısa süre önce yapılan zam ile birlikte aylık 99.99 TL karşılığında abone olması gerekecek.

Sports Interactive yöneticisi Miles Jacobson, mobil oyuncuları ilgilendiren bu durum için şunları söyledi;

Dünya çapında 230 milyondan fazla insanın Netflix üyelikleri aracılığıyla zaten popüler olan mobil serimize erişebilecek olması, oyuncu tabanımızın büyümeye devam etme potansiyeli olduğunu gösteriyor

Miles Jacobson

Football Manager 2024 fiyatı

Football Manager 2024'ün PC platformu için Steam'deki fiyatı 899,00 TL olarak belirlendi. Fakat bunun ön sipariş fiyatı olduğunu belirtmek gerekiyor. Çıkış yaptığında yukarı yönlü bir değişiklik yani zam yapılabilir.

Football Manager 2024 oyunun minimum sistem gereksinimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ÖzellikMinimum Gereksinimler İşletim Sistemi: Windows 10/11 – 64 bitİşlemci: Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 X2Ekran KartıIntel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT, AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 (256MB VRAM ve DirectX 11 gereklidir)RAM: 4 GBDepolama: 7 GB kullanılabilir alanDirectX: Sürüm 11

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