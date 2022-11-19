Fiyat-performans odaklı POCO X5 5G için geri sayım!

Çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen POCO X5 5G modeli ile ilgili yeni bilgiler geldi. İşte ayrıntılar!

Xiaomi'nin bağımsız markası POCO, Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen ve önemli satış rakamlarına imza atan X serisini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, kısa bir süre önce X4 Pro 5G modelini tanıtırken, vakit kaybetmeden cihazın devam modelleri üzerinde çalışmalara başladı. Son olarak yakında tanıtılması beklenen POCO X5 5G ile ilgili yeni bilgiler geldi.

POCO X5 5G FCC veri tabanında göründü

Yaklaşan POCO X5 5G; 22111317PG model numarasıyla FCC veri tabanında ortaya çıktı. Cihaz, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Redmi Note 12 ile aynı kodu (Sunstone) ve model numarasını taşıyor. Bu da sektörde son dönemde sıklıkla tercih edilen yeniden markalanma olayını akıllara getiriyor.

Akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 işlemciden güç alacak. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; iki 2.0 GHz ARM cortex-A78 (Kryo) ve altı 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklere ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi Redmi Pad inceleme!

Cihazda 120 Hz yenileme hızlarını destekleyen OLED panel bulunacak. Ek olarak ekran, 1200 nit en yüksek parlaklıkla birlikte 240 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızına da sahip olacak. Akıllı telefonun 4/6/8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolamayla geleceği ve bazı bölgelerden kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkacağı iddia ediliyor.

Öte yandan 5.000 mAh'lik pille kullanıcıların karşısına çıkacak. Akıllı telefonla ilgili ortaya çıkan ilk bilgiler bu kadar. Son olarak tanıtım tarihinin selefine benzer olmasını, en erken yıl sonu ve en geç yılbaşında vitrine çıkmasını bekliyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!