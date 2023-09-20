Finlandiya'da Xiaomi'ye Boykot Uygulandı

Finlandiya'nın üç büyük GSM operatörü, Xiaomi akıllı telefonların satışını askıya aldı. Gerekçe olarak ise Ukrayna işgali sırasında Rusya'ya satış yapmaya devam etmesi gösterildi.

Avrupa'nın en çok satan teknoloji markalarından biri olan Xiaomi'ye beklenmedik bir yasak geldi. Finlandiya'nın üç büyük GSM operatörü, Xiaomi akıllı telefonların satışın askıya aldığını açıkladı. Peki Çinli üretici Finlandiya'da neden protesto ediliyor?

Finlandiya'nın dev GSM şirketleri Xiaomi telefon satışını askıya aldı

Üç büyük Finli mobil operatör şirketi, Xiaomi'ye boykot uygulamaya başladı. Gerekçe olarak ise Ukrayna işgali sırasında Rusya'ya satış yapmaya devam etmesi gösterildi. Tüm şirketlerin Rusya'dan çekildiğini söyleyen GSM operatörleri, Xiaomi'nin bu konuda geri planda kalmasından endişe duyduğunu aktardı.

Finlandiya'nın en büyük üç operatörü olan Telia, DNA ve Elisa, Xiaomi'nin Avrupa'nın stratejik kararlarına uymadığını düşünüyor. Bu firmalar, mağazalarında artık yeni Xiaomi cihazları satmayacak. Mevcut stoklar bitirildikten sonra, Xiaomi telefonları yenilenmeyecek.

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Konuyla ilgili konuşan DNA CEO'su Sami Aavikko, Xiaomi'nin Rusya konusundaki tutumundan memnun olmadıklarını ifade etti. Bir diğer firma olan Elisa ise satışa sunduğu Xiaomi ürün yelpazesini daraltacak.

Ancak Xiaomi'nin hem resmi hem de distribütörler aracılığıyla satış yapmaya devam edebileceğini belirtmek gerekiyor. Finlandiya hükümetinden resmi bir yasaklama gelmediği için, şirketin ülkedeki faaliyetleri devam edecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan iki perakende firması, AB çapında bir yasak olmadığı için "şimdilik" Xiaomi telefonlarını satmaya devam edeceğini ifade etti. GSM operatörlerinin yasağı sonrasında henüz Xiaomi'den resmi açıklama gelmediğini hatırlatalım.

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