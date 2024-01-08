Final Fantasy XIV Online Xbox Series S ve X Çıkış Tarihi Belli Oldu

Square Enix'in ünlü oyunu Final Fantasy XIV Online sonunda Xbox Series S ve X çıkış tarihi ortaya çıktı. Aslında oyunun geleceği Temmuz ayında ortaya çıktı. Ancak Square Enix ve Microsoft, ortak açıklamayla tam tarihi verdi. Buna göre Şubat 2024'te oyun karşımıza çıkacak.

Final Fantasy XIV Online Beta Xbox Series S ve X için çıkış tarihi ortaya çıktı

Square Enix, Final Fantasy XIV Online beta için Xbox Series X ve S çıkış tarihi 21 Şubat. Ancak 21 Şubat tarihi şu an için tam kesin değil. Buna göre oyun bu tarihten önce veya sonra platforma gelebilir. Ancak Final Fantasy XIV tam sürümü bahar aylarında karşımıza çıkacak.

Final Fantasy XIV online, PlayStation 5 için olduğu gibi önemli görsel iyileştirmelerle karşımıza çıkacak. Buna göre oyun Xbox Series X için 4K desteği de sunacak. Square Enix, oyunda PS5 versiyonun da olduğu gibi yükleme sürelerini de iyileştirdi.

Yıllarca PlayStation'a özel oyunlar arasında yer alan Final Fantasy'in Xbox'a geliyor olması önemli. Burada Square Enix'in daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşma isteği etkili oldu. Ancak Microsoft'ta Xbox oyuncuları için çok daha fazla oyunu platforma getirmenin peşinde.

Övgü toplayan bir Xbox özel oyununun bu yıl çoklu platforma geçeceği

Final Fantasy Hayran Festivali'nde yapılan bu duyuruda firma, Final Fantasy XIV Online için yeni bir büyük genişleme paketini de duyurdu. Dawntrail'in beş dakikalık fragmanını yayınlayan firma, genişleme paketinin özelliklerini de açıkladı. Buna göre Final Fantasy XIV Online Dawntrail genişleme paketinde yeni bir kıta olan Tural karşımıza çıkıyor. Bu kıtada Tuliyolllal ve Solution Nine şehirlerinin yanı sıra yeni zindanlar, yeni baskınlar ve yeni düşmanlar karşımıza çıkacak.

Ayrıca Final Fantasy XIV Online Dawntrail genişleme paketi ile yeni Hrothgar ırkının yanı sıra iki yeni iş olan Viper ve Pictomancer'da karşımıza çıkacak. Bu genişleme paketi Windows, Mac, PS4, PS5 ve Xbox Series S ve X için yaz ayında çıkacak.