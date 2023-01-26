Fenomen Merve Taşkın'ın beraat kararı, sosyal medyada gündem oldu

Merve Taşkın isimli fenomen, sosyal medyada teşhircilikle suçlandığı davada beraat etti. Fenomene davasında ünlü avukat Feyza Altun ve ek olarak Emrah Karatay eşlik etti. Beraat ettiği davaya avukatları da kendisiyle birlikte katıldı. Avukat Feyza Altun, dava sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Merve Taşkın, sosyal medyada teşhircilik yapmakla suçlanmıştı

Merve Taşkın, sosyal medya platformunda müstehcen görüntüler paylaştığı ve bu nedenle de teşhircilik yaptığı iddia edilerek şikayet edilmişti. Şikayet üzerine ifadesi alınan ünlü fenomen, fotoğrafların kendisine ait olduğunu ve bunu sadece takipçi sayısını artırmak için yaptığını açıkladı.

İddianamede paylaştığı görüntüler üzerinden ticari amaçlı herhangi bir satış yapmadığını ek olarak paylaştığı görüntülerin müstehcen içerikli olmadığını düşündüğü ifadeleri yer aldı.

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Merve Taşkın, altı aydan üç yıla kadar ve beş bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmasına talep edildi. Davanın bugün ikinci celsesi görüldü ve Merve Taşkın, avukatlarıyla birlikte katıldığı davada müstehcenlikle ilgili suçun unsuru oluşmadığı için beraat edildi.

Öte yandan Feyza Altun, dava sonrasında bu kararın emsal olacağını belirterek şu açıklamaları yaptı:

"Bu çok önemli bir karardı. Çünkü Türkiye'de özellikle kadınların giyimine kuşamına ve yaşam biçimine saldırı niteliğindeki bu dava lehimize sonuçlandı."

"Umarım bundan sonra savcılarımız, sadece bikini, dekolte gördüm diyerek bu davaları açmaktan vazgeçerler, bir avukat olarak temennim budur."

Öte yandan bu karar, hem yargılanan kişinin uzun süredir tanınmasından dolayı hem de sosyal medya odak noktası olduğu için gündem oldu.

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