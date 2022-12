Far Cry 6 tüm platformlarda ücretsiz oluyor!

Popüler aksiyon serisinin son oyunu olan Far Cry 6, tüm platformlarda ücretsiz erişime açılıyor. Daha önce oyunu kısa süreliğine ücretsiz hale getiren Ubisoft, şimdi de yeni bir ücretsiz deneme (demo) geliştirdi. Ücretsiz deneme sürümü tüm platformlarda sunuldu.

Far Cry 6 Ücretsiz Deneme Sürümü'nü hemen alın

Ubisoft, Expansion Reveal Livestream sırasında Far Cry 6 için yeni güncelleme paketini duyurdu. Aksiyon yapımının son genişlemesi Far Cry 6: Lost Between Worlds için kapsamlı bir fragmanın yanı sıra bazı heyecan verici yeni özellikler paylaştı. Ayrıca Far Cry 6'ın belirli bir kısmı ücretsiz olarak açıldı.

Far Cry 6 Ücretsiz Deneme Sürümü PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One ve Windows için sunuldu. Demoyu oynadıktan sonra oyunu Ubisoft Store'dan satın alabilirsiniz. Ayrıca Ubisoft'un Kış İndirimleri ile Game of the Year Edition'ı 539 TL yerine 215,60 TL'ye edinebilirsiniz.

Ücretsiz Deneme Sürümü, oyunun ilk yedi görevini deneyimlemenize izin veriyor. Ubisoft'un açıklamasına göre, Libertad Rises görevinin sonuna kadar oynamak mümkün. Ayrıca denemeyi bıraksanız bile otomatik olarak kaydedilecek.

Son genişleme Lost Between Worlds ise oyunun ana karakterlerinden biri olan Dani Rojas'a odaklanıyor. Ubisoft'un açıklamasına göre Rojas'ın hikayesinin heyecan verici yeni bir bölümünü ele alıyor ve gizemli göktaşı bölgesinin keşfini anlatıyor.

Lost Between Worlds, 6 Aralık 2022'den itibaren erişime açılacak. Far Cry 6 Yılın Oyunu Sürümü kapsamında Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 ve PC'de ücretsiz olarak edinmek mümkün olacak.

