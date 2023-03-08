Facebook'tan şaşırtan Messenger hamlesi: Messenger kapanıyor mu?

Yeni gelen bir güncelleme ile Facebook, Messenger için bir u dönüşü yaptı. Kullanıcılarsa "Messenger kapanıyor mu?" sorusunu sormaya başladı.

Messenger, 8 Nisan 2015 tarihinde Facebook'un aldığı radikal bir kararla ortaya çıktı. Bu ortaya çıkışın ardından yaklaşık 8 senedir Facebook kullanıcılarının telefonlarında "mecburen" yüklü olan platformla alakalı Meta bir u dönüşü yaptı. Bu kapsamda artık Messenger olmadan da Facebook sohbetlerinize erişebileceksiniz. Bu uygulama indirme zorunluluğunun kalkmasıyla kullanıcılar "Messenger kapanıyor mu?" sorusunu sormaya başladı.

Messenger kapanıyor mu?

Messenger 8 Nisan 2015 tarihinde hayatımıza girdi. Facebook radikal bir değişiklikle artık eski tip chat pencereleri yerine Messenger uygulamasının kullanılmasını istedi. Uygulamanın ilk çıktığı dönemlerde Facebook, bunun kullanıcılar için çok faydalı olduğunu savundu. Çünkü artık Facebook uygulamasına giriş yapmadan sohbetlerinize erişebiliyordunuz.

Bu yeni fikir aslında kullanıcılar için de yeni bir zorunluluk ortaya çıkardı. Çünkü Facebook mesajlarınıza erişmek istiyorsanız Messenger uygulamasını da ayrıca indirmek zorundaydınız. Platformun ortaya çıkış tarihine baktığımız da o dönem piyasadaki telefonların depolama kapasitesi azdı. Bu yüzden de yeni bir uygulamayı indirmek kullanıcılar için bir külfetti.

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Messenger zorunluluğunun kalkması gerektiğini ilk günden beri savunan kullanıcılarsa kararın geç geldiğini belirtti. Meta ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Facebook kullanan insanlara en iyi deneyimi sunmanın bir diğer parçası da, insanların Facebook'ta keşfettiklerini mesajlaşma yoluyla, ihtiyaçlarına uygun olduğunda, nerede ve nasıl başka bir uygulamaya geçmeye gerek kalmadan paylaşmalarını kolaylaştırmaktır.

Kullanıcıların en baştan beri neden böyle bir zorunluluğa tabi tutulduğu sorusunaysa yanıt uzmanlardan geldi. "O dönem Facebook bugünse Meta, Messenger'ı zorunlu bir hale getirerek büyük reklam kampanyalarına bütçe ayırmak zorunda kalmadı. Böylece şirketin kasasına ekstra bir yük binmedi. Ayrıca zorunlu olarak indirilmesi gerektiğinden aktif kullanıcı sayısı kadar -ki o dönem çok ciddi bir Facebook kullanıcısı vardı- indirmeye eriştiler." cevabını verdi.

Kararla ilgili olarak bazı uzmanlar ve kullanıcılar bunun büyük bir "u dönüşü" olduğunu söylediler. Ayrıca Facebook'un 8 senedir bir alternatif sunmadan kullanmak zorunda bıraktığı uygulamayla ilgili inadının bir anda geçmesini şaşırtıcı bulduklarını belirttiler.

Meta bunu bir blog yazısıyla duyurdu. Yazıda ayrıca Facebook'un günlük iki milyar aktif kullanıcıya hizmet ettiğini, bunun bir kilometre taşı olduğunu, platformun ölmediğini ve ölmeyeceğini belirtti. Bir nevi eski efsane hala güncel şekilde kullanıcılarına hizmet ediyor şeklinde bir açıklamada bulundu diyebiliriz.

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