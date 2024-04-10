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Facebook Messenger'a Albüm Oluşturma ve HD Fotoğraf Paylaşma Özelliği Geldi

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Meta, Facebook Messenger kullanıcılarına sohbetlerde paylaşılan albüm oluşturma, yüksek çözünürlüklü HD fotoğraflar gönderme ve 100MB'a kadar büyük dosyalar paylaşma özelliği sundu. Bu yeni özellikler, özellikle Google Drive gibi hizmetler aracılığıyla HD resimler paylaşan veya albümler oluşturan kullanıcıları hedef alıyor. Peki nasıl kullanılacak?

Facebook Messenger albüm oluşturma, HD Fotoğraf ve büyük dosya paylaşıma özelliği

Artık kullanıcılar, Facebook Messenger sohbetlerinde paylaşılan fotoğrafları listeleyebilir ve bunları albümlerde düzenleyebilir. Örneğin, bir tatilin fotoğrafları veya büyükannenin 80. doğum günü kutlaması gibi özel anları grup sohbetlerinde albüm olarak oluşturabilir.

Bir albüm oluşturmak için, sohbetteki "+" butonundan birden fazla fotoğraf seçip "albüm oluştur" seçeneğine tıklamak yeterli. HD fotoğraf paylaşım özelliği sayesinde, kullanıcılar artık sohbet kısmından seçtikleri bir resmi "HD" seçeneği ile gönderebilir.

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Facebook Messenger ayrıca, Word, PDF, Excel ve zip dosyalarını doğrudan sohbetlerde gönderme imkanı da sunuyor. Kullanıcılar, bu işlemi sohbetlerindeki "+" butonuna tıklayarak gerçekleştirebilirler. Yeni özellikler arasında, kullanıcıların uygulamada birbirleriyle sohbet etmeye başlamak için isim veya numara yazmak yerine QR kodu tarama seçeneği de bulunuyor.

Bu yeni özellikler, Facebook Messenger kullanıcılarının iletişim deneyimini zenginleştiriyor ve uygulamayı daha fonksiyonel hale getiriyor. Fotoğrafları organize etmek, yüksek kalitede paylaşımlar yapmak ve büyük dosyaları kolayca göndermek, Messenger'ı daha etkili bir iletişim aracı yapacak.

Peki siz Facebook Messenger'ın yeni özelliklerini beğendiniz mi? Bu özellikler, diğer mesajlaşma hizmetleri arasında Messenger'ı öne çıkaracak mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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