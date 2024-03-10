F-35A Modeli B61-12 Nükleer Bomba Taşıma Sertifikası Aldı

F-35 Ortak Program Ofisi (JPO) sözcüsü, F-35A modelinin operasyonel olarak B61-12 termonükleer bomba taşıma sertifikası onayını aldığını açıkladı. Lockheed Martin'in gözde modellerinden biri olan F-35A, artık nükleer başlığa sahip bomba taşıyabilecek. İşte detaylar..

F-35A modeli B61-12 nükleer bomba taşıyabilecek

JPO sözcüsü Russ Goemaere, sertifikasyonun NATO müttefiklerine sürecin Ocak 2024'e kadar tamamlanacağı yönünde verilen sözden aylar önce 12 Ekim'de alındığını söyledi. Bazı F-35A'lar artık resmi olarak B61-12'yi taşıyabilecek kapasiteye sahip olacak. Bu hamle, F35-A'yı hem konvansiyonel hem de nükleer silah taşıyabilen "çift yetenekli" bir uçak haline getiriyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Goemaere, "F-35A, ilk 5'inci nesil nükleer yetenekli uçak olarak tarihe adını yazdı. Ayrıca F35-A, 1990'ların başından bu yana avcı ve bombardıman uçağı statüsüne ulaşan ilk yeni platform. Bu F-35 Nükleer Sertifikasyonu çabası, 16 farklı hükümet ve endüstri paydaşından oluşan nükleer kuruluş genelinde 10 yıldan fazla süren yoğun çabanın sonucudur. F-35A, Nükleer Sertifikasyonu planlanandan önce alarak ABD ve NATO'ya, ABD'nin genişletilmiş caydırıcılık taahhütlerini beklenenden daha erken destekleyen kritik bir yetenek sağladı." ifadelerine yer verdi.

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Goemaere, ABD'nin ifşa politikasının, çift yetenekli uçaklara ilişkin bilgilerin NATO ortakları arasında açıklanmasını yasakladığını söyledi. Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu'nun analizine göre, 2023 yılı itibariyle B61 bombalarının yaklaşık 100 eski çeşidi ittifakın nükleer saldırı misyonunu paylaşan NATO müttefikleri Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye tarafından barındırılıyor. Nükleer kapasiteli bir uçağa sahip olma ihtiyacı, Almanya'nın programa imza atmasının temel nedeni olarak nitelendiriliyor.

F-35A, yalnızca eski modellerin yerini alacak daha yeni B61-12 varyantını taşıyacak şekilde sertifikalandırıldı. Sertifika hayalet jetin diğer varyantı olan kısa kalkış ve dikey iniş yapan F-35B ve uçak gemisinden fırlatılan F-35C'yi kapsamıyor. B61-12'lerin Avrupa'ya teslimat programı net değil, ancak Politico daha önce bombaların Aralık 2022'den itibaren gönderileceğini açıkladı.

F-35 üreticisi Lockheed Martin yaptığı açıklamada, "F-35, dünyanın tek 5. Nesil çok rollü gizli savaş uçağıdır. Müşterilerimizle işbirliği yaparak, onun tehditlerin önünde kalmasını sağlamak için ilerlemeler kaydetmeye devam ediyoruz" dedi.

F-15E daha önce B61-12 ile uyumlu olan ilk Amerikan savaş uçağıydı. Diğer üç savaş uçağı grubu (F-16A/B, F-16C/D ve bazı NATO ülkeleri tarafından kullanılan PA-200 Tornado) da nükleer silah taşıma yetkisine sahip.

Çift yetenekli uçaklar, bombardıman uçakları, denizaltılar ve karadan fırlatılan ICBM'lerden oluşan geleneksel nükleer üçlünün yanı sıra Avrupa ülkeleri tarafından Rus saldırganlığını savuşturmanın önemli bir parçası olarak görülüyor. NATO menşeili uçakların nükleer kapasitesi, Ukrayna'daki savaşın ve özellikle Rusya'nın nükleer saldırılarının yaşandığı bir dönemde NATO için kritik bir dönemece geliyor.