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Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcılar belli oldu

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Müzik uygulaması fizy, eylül ayının en çok dinlenen şarkıcılarını ve podcast'lerini açıkladı. Zirvede Semicenk'in "Geçiyor Zaman" adlı şarkısı yer alırken, en çok izlenen video ise Hadise'nin konuk olduğu "Pop Bizde Popcast fizy Özel" oldu. İstanbul, eylül ayında en fazla dinlenen şehir olarak öne çıktı.

Müzik dinleme platformu fizy, eylül ayına damga vuran şarkıcı ve içerikleri açıkladı. Ayın en çok dinlenen şarkısı Semicenk'in "Geçiyor Zaman" olurken, Semicenk aynı zamanda en çok aratılan sanatçı olarak da zirvede yer aldı.

Fizy kullanıcıları arasında en çok ilgi gören videolar arasında "Pop Bizde Popcast fizy Özel Hadise Bölümü" ön plana çıkarken, eylül ayının en çok dinlenen podcast'i ise "Ortamlarda Satılacak Bilgi" oldu.

Eylül ayında en fazla müzik dinlemesi yapılan şehir ise İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep takip etti.

Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcılar belli oldu
Haberler.com / Hatice Aksu - Teknoloji

Kültür Sanat Teknoloji İstanbul Semicenk Hadise Yaşam Müzik Eylül

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