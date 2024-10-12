Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcılar belli oldu

Müzik dinleme platformu fizy, eylül ayına damga vuran şarkıcı ve içerikleri açıkladı. Ayın en çok dinlenen şarkısı Semicenk'in "Geçiyor Zaman" olurken, Semicenk aynı zamanda en çok aratılan sanatçı olarak da zirvede yer aldı.

Fizy kullanıcıları arasında en çok ilgi gören videolar arasında "Pop Bizde Popcast fizy Özel Hadise Bölümü" ön plana çıkarken, eylül ayının en çok dinlenen podcast'i ise "Ortamlarda Satılacak Bilgi" oldu.

Eylül ayında en fazla müzik dinlemesi yapılan şehir ise İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep takip etti.