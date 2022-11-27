Evren bir simülasyon mu? Bilim adamlarına göre cevap yakın!

Hayat ve yaşama dair birçok inanış ve teori bulunuyor. Bilimin ışığında birçoğu çürürken bazıları da yeniden doğuyor. Bilgisayarlarla birlikte hayatımıza giren Simülasyon teorisi de bunlardan birisi. Öyle ki bu teori, birçok insanın kafasını kurcalamış durumda.

Melvin Vopson, simülasyon teorisi ile ilgili testler yaparak kanıtlama istiyor

Simülasyon teorisi, evrenin aslında başka bir canlı ya da güç tarafından tasarlanan bilgisayar programı olduğu fikriyle karşımıza çıkıyor. Öyle ki buna teoriye inananların sayısı de epey fazla. Portsmouth Üniversitesi'nde Fizikçi Melvin Vopson, konuyu derinlemesine ele alıyor.

Her şeyin algoritmalar ve bilgisayar denklemlerinin bir sonucu olarak gerçekleştiğini varsayan simülasyon teorisi, John Archibald tarafından ortaya atıldı ve 1980'lerden günümüze kadar uzanıyor. Öyle ki Archibald, evrenin temelinde bilgi olduğunu savunuyor.

Vopson, gerçekleştireceği bazı testlerle bu teorinin doğru olup olmadığını bulabileceğini söylüyor. Ancak, projenin yapım aşaması biraz sıkıntılı. Bilim insanı, proje için 219 bin dolar gerektiğini söyledi ve bunun için bir bağış kampanyası hazırladı. Ancak şu ana kadar sadece bin dolar toplayabildi.

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Vopson, The Conversation'daki yazısında şu cümlelere yer verdi;

1989'da efsanevi fizikçi John Archibald Wheeler, evrenin temelde matematiksel olduğunu ve bilgiden doğmuş olabileceğini söyledi. Yanitüm dünya 'bit'lerden icat edildi. Benzer şekilde Albert Einstein'ın genel görelilik kuramı da kara deliğin yakınında zamanın yavaşladığını gösteriyor.

Vopson, projeyi kağıt üzerinde tamamladı. Buna göre deneyde iki olası sonuç öne çıkıyor. İlk olarak bilginin de kütleye sahip olduğuna yönelik görüş. Öyle ki bu görüş ana tahmin olarak yer alıyor. İkincisi ise tüm temel parçacıklar bilgi içeriyor. Basit şekilde ifade etmek gerekirse her elektron bir bilgi depoluyor.