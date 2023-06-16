Evinizdeki ısıtma sistemleri ve bazı eşyalar Wi-Fi performansını düşürebilir

Wi-Fi hızınızdaki düşüşlerin nedeni evdeki sık kullanılan eşyalar ve aktiviteler olabilir. Evlerde yerden ısıtma ve hidronik ısıtma sistemleri, Wi-Fi sinyalini zayıflatabilir çünkü metal ve su, sinyalleri emerek gücünü azaltabilir. Yönlendiricinizi zeminin üzerine yerleştirmek ve metal objelerden veya su kaynaklarından uzak tutmak, daha iyi bir Wi-Fi performansı sağlayabilir.

Wi-Fi hızınızın düşmesinin pek çok nedeni olabilir ve bu nedenler arasında evdeki eşyalar ve aktiviteler de bulunmaktadır.

Wi-Fi performansınızı düşündüğünüzde, evinizi nasıl ısıttığınız genellikle aklınıza gelmez, fakat aslında bu, Wi-Fi hız performansını etkileyebilir. Eye Networks'e göre, yerden ısıtma sistemi, internet hızınızda büyük sorunlara yol açabilir.

Bu özellikle, Wi-Fi sinyalinizin birden fazla kata ulaşmasını istediğiniz durumlarda geçerlidir. Yerden ısıtma sistemlerinde kullanılan metal, Wi-Fi sinyallerinin zeminin içinden geçmesini daha da zor hale getirebilir. Bu yüzden yönlendiricinizi zeminin üzerine yerleştirmeyi ve evinizin en merkezi yerine koymayı deneyin.

Eğer Wi-Fi yönlendiricinizi metal objelerin yanına yerleştirdiyseniz, yönlendiricinizi veya metal objeleri birbirinden uzaklaştırmayı düşünmelisiniz. Yönlendiriciniz radyo dalgaları yayar ve bu dalgalar elektromanyetiktir. Metalin bu dalgaları emebileceği ve Wi-Fi'nin sinyal gücünü azaltabileceği unutulmamalıdır.

Ayrıca, evinizi su veya gaz dolaşımlı borular aracılığıyla ısıtıyorsanız, yine benzer sorunlar yaşayabilirsiniz. Su, Wi-Fi sinyallerini absorbe eder ve bu da yönlendiricinizin yaydığı radyasyonun emilmesine ve sinyalin zayıflamasına neden olur. Eğer yönlendiriciniz, büyük miktarda suyun veya boruların bulunduğu bir yerde ise, yerini değiştirmeyi düşünmelisiniz.

Suyu bolca içeren bir vazo veya balık tankı da aynı etkiyi yapabilir. Aynı şekilde, doğal olarak büyük miktarda su içeren insan vücutları da Wi-Fi sinyallerini engelleyebilir.