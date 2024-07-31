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ETÜ Öğrencileri TEKNOFEST 2024'e Hazırlanıyor

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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri, TEKNOFEST 2024'e finalist olarak katılacakları çalışmaları kent merkezinde kurulan stantta tanıtıyor. ETÜ, Yakutiye Kent Meydanı'nda açtığı stantta, öğrenci ve vatandaşlara üniversitenin teknolojik donanıma sahip güçlü altyapısı, akademik kadrosu, araştırma merkezleri ile üniversitenin imkanlarıyla ilgili bilgi aktarıyor. Stantta, ETÜ'lü öğrencilerin, eylül ayında Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024'te 27 kategoride hazırladığı projelerden finalist olarak yarışacak 18 çalışma da teknoloji meraklılarıyla buluştu.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri, TEKNOFEST 2024'e finalist olarak katılacakları çalışmaları kent merkezinde kurulan stantta tanıtıyor.

ETÜ, Yakutiye Kent Meydanı'nda açtığı stantta, öğrenci ve vatandaşlara üniversitenin teknolojik donanıma sahip güçlü altyapısı, akademik kadrosu, araştırma merkezleri ile üniversitenin imkanlarıyla ilgili bilgi aktarıyor.

Stantta, ETÜ'lü öğrencilerin, eylül ayında Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024'te 27 kategoride hazırladığı projelerden finalist olarak yarışacak 18 çalışma da teknoloji meraklılarıyla buluştu.

Tarımda kullanılan insansız kara aracı, insansız su altı aracı, hava savunma sistemi, tarımda kullanıla akıllı korkuluk gibi öğrencilerin teknolojik çalışması ziyaretçilerin dikkatini çekti.

ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi Koordinatör Yardımcısı, Elektrik Elektronik Mühendisliği Araştırma Görevlisi Gürkan Kalınay, AA muhabirine, üniversite öğrencilerinin tercih sürecinde olduğunu belirterek, bu kapsamda adaylara ETÜ'de neler yapıldığını paylaşmak istediklerini söyledi.

ETÜ'nün, devlet üniversitesi olmasına rağmen özel üniversite imkanı sunduğunu belirten Kalınay, "ETÜ kurgulanırken ülkedeki birçok özel üniversiteler gezilerek imkanları araştırıldı ve o imkanların aynısı üniversitemizde tesis edilerek öğrencilerimize verilmiş durumda. Öğrencilerimiz bu imkanları kullanarak istedikleri her türlü ürünü üretme kapasitesine sahipler. Üniversitemiz öğrencilerinin, TEKNOFEST 2024'e 27 farklı kategoride yarışma başvurusunda bulundu. Bu başvurların 18'i finalist takım olarak Adana'da yarışacak." dedi.

Kalınay, stantta ETÜ öğrencilerin yaptığı bilimsel ve teknolojik çalışmaları, üniversite imkanlarını aday öğrencilere anlattıklarını aktardı.

ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi ve birimlerinin, teknolojik dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla kurulduğunu dile getiren Kalınay, son teknoloji prototipleme araçları ve güçlü altyapısıyla teknolojik tabanlı iş fikri olan girişimcileri beklediklerini anlattı.

Kaynak: AA / Teknoloji

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