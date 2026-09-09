ESTÜ'nün HİDROANA Takımı, TEKNOFEST'te Türkiye dördüncüsü oldu

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hidrojen Enerjili Araç Takımı HİDROANA, TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 2026 Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları'nın Hidromobil kategorisinde Türkiye dördüncüsü oldu.

ESTÜ'yü HİDROANA aracıyla temsil eden Hidrojen Enerjili Araç Takımı, aylar süren tasarım, üretim, test ve geliştirme çalışmalarının ardından Hidromobil kategorisinde yarıştı.

TÜBİTAK tarafından açıklanan sonuçlara göre HİDROANA, maraton etabını geçerli en iyi dereceyle tamamlayarak Türkiye dördüncülüğünü elde etti.

Mühendislik bilgisini takım çalışması ve sürdürülebilir teknoloji vizyonuyla bir araya getiren öğrenciler, yarış sürecinde hidrojen enerjili araç teknolojileri alanında geliştirdikleri bilgi ve deneyimi sahaya taşıdı.

HİDROANA Takımı Akademik Danışmanı ve ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi İrfan Töre, başarının uzun ve yoğun bir çalışma sürecinin ürünü olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin tasarımdan üretime, test süreçlerinden yarış organizasyonuna kadar her aşamada büyük özveri gösterdiğini belirten Töre, elde edilen sonucun kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Töre, hidrojen enerjisi ve sürdürülebilir ulaşım teknolojilerinin geleceğin önemli çalışma alanları arasında bulunduğuna dikkati çekerek, öğrencilerin eğitim hayatları devam ederken bu teknolojiler üzerinde uygulamalı olarak çalışmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Takımın çalışmalarına verilen desteklerin başarıdaki önemine de değinen Töre, başta ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan olmak üzere süreç boyunca takıma destek veren üniversite birimlerine teşekkür etti.

Töre, üniversitenin öğrenci odaklı AR-GE çalışmalarını ve teknoloji takımlarını destekleyen yaklaşımının kendileri için değerli olduğunu bildirerek, HİDROANA'yı daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA