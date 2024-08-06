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ESTÜ Hidroana Takımı TEKNOFEST Yarışlarında Birinciliği Hedefliyor

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Geçen yıl TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Türkiye 2'ncisi olan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hidroana takımı, Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinciliği hedefliyor. ESTÜ Mühendislik Fakültesinin alternatif enerji kaynaklarına dikkati çekmek amacıyla hidrojen yakıtlı araçlar tasarlayıp üreten ESTÜ Hidroana takımı, okullarına çok sayıda ödül kazandırdı.

Geçen yıl TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Türkiye 2'ncisi olan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hidroana takımı, Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinciliği hedefliyor.

ESTÜ Mühendislik Fakültesinin alternatif enerji kaynaklarına dikkati çekmek amacıyla hidrojen yakıtlı araçlar tasarlayıp üreten ESTÜ Hidroana takımı, okullarına çok sayıda ödül kazandırdı.

Geçen sene TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen "TÜBİTAK Efficiency Challenge"da "hidromobil" kategorisinde Türkiye 2'ncisi olan ve "Performans Ödülü ile Kurul Özel Ödülü"nü kazanan takım, bu yıl ise TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde 12-17 Ağustos'ta düzenlenecek TEKNOFEST yarışlarına hazırlanıyor.

Bu yılki yarışma için elektrik ve hidrojen teknolojileri ile mekanik sistemi geliştirilen ESTÜ Hidroana, TEKNOFEST için gün sayıyor.

Takım danışmanı ESTÜ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İrfan Töre, AA muhabirine, takım olarak ilk günkü heyecanı duyduklarını söyledi.

Disiplinlerarası çalışma yürüttüklerini anlatan Töre, şöyle devam etti:

"TÜBİTAK yarışları hem ilk göz ağrımız hem de okulumuz. Takımımızda geçen yıldan bu yana çok şey değişti çünkü dünya değişiyor. Elektrikli araçlardan sonra hidrojenle çalışan pillerin daha çok önem kazandığını gördük. Hidrojen dünyası bambaşka bir dünya. Yenilenebilir enerji alanında da Türkiye'nin mükemmel ilerlediğini görüyoruz."

"Bu araç, Hidroana'nın 8'inci versiyonu"

Töre, geçen sene Türkiye 2'ncisi olduklarında büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

ESTÜ'nün son yıllarda birçok alanda büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Töre, "Geçen seneki aracımızla bu seneki aracımız arasında elektrik ve hidrojen teknolojisi anlamında çok fark var. Türkiye birincisi olmak, ESTÜ için ayrı bir onur olacaktır. Bu araç, Hidroana'nın 8'inci versiyonu." dedi.

Takım kaptanı Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Eyigün de her zaman birinciliği hedeflediklerini belirtti.

Araç üzerinde çeşitli modifikasyonlar yaptıklarını belirten Eyigün, şunları bildirdi:

"Elektronik ve mekanik sistemlerimizi geliştirdik. Başarı, hem Avrupa'da hem de TEKNOFEST'te alışık olduğumuz bir şey. Geçen yıl ikinciliği elde ettiğimizde mutlu olduk, sevindik ama geliştirmemiz gereken şeyleri de gördük. Ders çıkarmış olduk."

Takım pilotu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Deniz Uzuner ise bu görevi üstlenmekten büyük gurur duyduğunu, yarışı başarıyla bitirmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Teknoloji

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