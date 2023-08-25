Eski Star Wars ve Turok Oyunları Yeniden Geliyor

Eski video oyunlarını modern oyun konsollarına uyarlayan Nightdive Studios'tan oyunseverlerin yüzünü güldürecek haber geldi. Şirket, Star Wars: Dark Forces ve Turok 3: Shadow of Oblivion oyunlarının yeniden, üstelik düzenlenmiş haliyle oyunseverlerle buluşacağını duyurdu.

Star Wars: Dark Forces geri dönüyor!

Star Wars: Dark Forces neredeyse 30 yıl önce oyunseverlerle buluşan birinci şahıs nişancı oyunu olarak öne çıkıyor. Günümüze kadar şöhretini devam ettiren oyun yeniden aramıza dönmeye hazırlanıyor. Nightdive, yaşlanan oyunlara gençlik iksiri katan KEX Engine'i kullanarak efsanevi oyun Dark Force'u güncelledi. Ayrıca oyuna yeni soluk getirmek için oyunun fikir babası Lucasfilm Games ile iş birliği yapıyor. Tabii oyun ilk piyasaya çıktığında şirketin ismi LucasArts'tı.

Bu yeni sürüm, 4K 120 FPS oynanışı destekleyecek. Daha çok yeni oyunlardan çıkmış gibi görünen ara sahneleri içerecek. Oyuncular kupalar ve başarılar kazanabilecek. Tabii ki en güzel haber de artık modern konsollar için kontrolcüleri destekliyor olması. Çünkü yakında PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch ve PC'ye Steam üzerinden gelecek. Nightdive henüz kesin bir çıkış tarihi açıklamadı. Ancak bu yılın ilerleyen zamanlarında duyurulacak.

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Turok 3: Shadow of Oblivion günümüze uyarlanıyor!

Dark Forces gibi yeniden düzenlenip oyunseverlerle buluşacak oyunlar arasında Turok 3: Shadow of Oblivion da var. 23 yıl önce Nintendo 64 için tasarlanmıştı. Şimdi ise birinci şahıs nişancı oyunu Nightdive sayesinde tekrardan aramıza dönüyor. Stüdyo daha önce üçlemenin ilk iki oyununu güncelledi ve kullanıcıların beğenisini topladı.

Kex Engine ile gençleştirilen oyun 4K 120 FPS çözünürlüğü destekleyecek. Ayrıca aydınlatma ve görüntülemenin iyileştirilmiş olması oyunseverleri heyecanlandıracak detaylar arasında. Nightdive Turok 3 için kesin bir çıkış tarihi vermedi. Ancak oyunu sabırsızlıkla bekleyenler Steam'deki istek listelerine ekleyebilir.

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