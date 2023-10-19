eSIM desteğine sahip yeni iPad tanıtıldı! Ama…

Teknoloji dünyasının önemli ismi Apple, yeni iPad modeli ile ortaya çıktı. Ancak yeni cihaz Çin özel sürümü olarak yer alıyor.

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden olan Apple geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte iPhone 15 serisini piyasaya sürdü. Bunun ardından yeni iPad modelleri için de geri sayım başladı. Bugün ortaya çıkan haberlere göre Apple, yeni iPad modelini duyurdu. Peki, yeni iPad modeli nasıl? İşte detaylar!

Yeni iPad Çin özel sürümü olarak ortaya çıktı!

Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikten sonra dünya gündeminde yer almayı başardı. Bunun üzerine şirket, yeni iPad modelleriyle bekleyenlerini heyecanlandırdı. Özellikle son zamanlarda yeni iPad modelleri mi bir Apple Pencil mı yoksa her ikisinin birden mi piyasaya sürüleceğine dair birçok söylenti ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün ise yeni iPad modellerinin fiyat etiketi hakkında bazı iddialar ortaya atıldı. Tüm bu iddiaların yanı sıra bugün dikkat çeken bir haber gündeme geldi. Bu habere göre Apple, yeni bir iPad modelinin olduğu ortaya çıktı.

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Ortaya çıkan bu yeni iPad modelinin Çin özel sürümü olduğunu belirtmek gerekiyor. Model tek bir ülkeyle sınırlı olmasının yanı sıra mevcut modelin yalnızca küçük bir çeşidi. Açıklamada Çin özel sürümünde eSIM desteğine sahip hücresel 10. nesil iPad'in güncellenmiş bir sürümünü duyurdu.

Bir Apple destek belgesine göre China Unicom, şu anda Çin'de iPad için desteklenen tek eSIM operatörü. Çin'deki bu destek, A3162 model numarasına sahip 10. nesil bir iPad gerektiriyor. Genel olarak baktığımızda ABD versiyonu da zaten eSIM desteği içeriyor. Ancak ABD versiyonunda henüz bir ön duyuru gerçekleşmedi.

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