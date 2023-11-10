Avrupa Uzay Ajansı ESA, uzay dünyasında yerini sağlamlaştırmak istiyor. Bunun için ise çalışmalarını hızlandırdı. ESA yörüngedeki bir sonraki evini güvence altına almak istiyor. Yakında görev ömrünün sonuna gelecek olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yerini almak isteyen Starlab projesine destek verecek. Bunun için ise Airbus ve Voyager Space ile bir anlaşma imzaladı. İşte detaylar…

ESA, Airbus ve Voyager Space yeni ISS adayı Starlab için güçlerini birleştiriyor!

Şu an yörüngede dolaşan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ömrü 2030 da sona erecek. Airbus ve Voyager Space şu anda, büyük bir proje için işbirliği yapıyor. İki şirket Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yerine geçmesi planlanan birkaç projeden biri olan Starlab'ı geliştiriyor.

Bu anlaşmaya ESA da dahil olacak. Anlaşma kapsamında ESA, Starlab uzay istasyonunun, Avrupa'ya uzaya sürekli erişim sağlamak için nasıl kullanılabileceğini değerlendirecek. ESA, Starlab'ı öncelikle astronot görevleri ve uzay temelli araştırmalar için kullanacak. Ajans ayrıca potansiyel olarak yeni uzay istasyonu için kargo ve mürettebat taşıma hizmetleri de sağlayacak.

Avrupa Uzay Ajansı çalışanından astronot olmak isteyenlere tavsiye

Ajansın genel müdürü Josef Aschbacher, "ESA, ticari Starlab uzay istasyonuna yönelik transatlantik endüstri girişimini ve Avrupa'daki güçlü ayak izinin söz konusu istasyonun kullanımına ve söz konusu istasyona önemli Avrupa endüstriyel ve kurumsal katkıları sağlama potansiyelini takdir ediyor." dedi.

Starlab'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yerini alacağı kesin değil. Starlab, ISS'nin yerini almak için yarışan birçok projeden yalnızca bir tanesi. Başlıca rakipleri arasında Orbital Reef adında bir "karma kullanımlı iş parkı" öngören Jeff Bezos'un Blue Origin projesi var. Nasa, diğer konseptler için de fon sağladı. Şimdi ise hangi yarışmacının daha fazla desteğe layık olduğunu belirleyecek.

Starlab'ın bu yarışmadan galip olarak ayrılması Avrupa uzay misyonları için büyük bir avantaj sunacaktır. Ayrıca Starlab Fransız havacılık devi Airbus ile olan ortaklığı nedeniyle şu anda Avrupa için en cazip seçenektir. Airbus uzay çalışmaları için önemli çalışmalar yaptı. Son olarak, Avrupa'nın NASA'nın Artemis misyonlarına katkısı olan Orion için Avrupa servis modülünü tedarik etti.

Voyager Space başkanı Matthew Kuta da bu konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Daha önce Airbus'ın dahil olmasının yalnızca Starlab'ın teknik gelişimine değil aynı zamanda iş gelişimine de yardımcı olacağını belirtti. "ESA ile harika ilişkilerimiz var ama Airbus'ın çok daha iyi ilişkileri olduğu açık." dedi.