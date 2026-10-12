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ERÜ'den 46 akademisyen Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2026 listesine girdi

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Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) 46 akademisyen, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2026 listesinde yer aldı. Listede Yıllık Etki kategorisinde 31, Kariyer Boyu Etki kategorisinde 29 araştırmacı bulunuyor.

Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) 46 akademisyen en etkili bilim insanları listesinde yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından Elsevier verileri kullanılarak "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2026" listesi hazırlandı.

ERÜ'den "Yıllık Etki" ve "Kariyer Boyu Etki" listelerinde toplam 46 akademisyen yer aldı.

Akademisyenlerin bilimsel üretkenliği ve çalışmalarının kalitesi gibi ölçütler kullanılarak yapılan sıralamada, dünya genelinde yüz binlerce isim değerlendirildi.

Bilimsel çalışmalarının uluslararası atıf etkisiyle öne çıkan akademisyenler, Yıllık Etki (2025) ve Kariyer Boyu Etki kategorilerinde yer aldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda "Yıllık Etki" kategorisinde 31, "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde ise 29 araştırmacı listeye girmeye hak kazandı.

Kaynak: AA
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