Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı

Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı
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Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'taki zirvede yapay zekayla oluşturulan bebeklik görseli hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Çok enteresan bir sunum yapıldı, gerçekten çok ilginçti" diyen Erdoğan dijital dönüşümün hızına vurgu yaparak yapay zeka teknolojisinin ülkemizde de kullanılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi'ne katılmıştı.

Liderler zirve öncesinde Tiran'da Opera binasında zirve açılışına katılırken açılış töreninde zirveye katılan liderlerin yapay zeka ile oluşturulan bebeklik görüntüleriyle "Arnavutluk'a hoş geldiniz" demeleri ise gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler o görüntüleri gülümseyerek izlemişti.

ERDOĞAN GÖRÜNTÜYLE İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

Dün akşam da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ve milli sporcularla bir araya gelen Erdoğan; yapay zekayla oluşturulan bebeklik görüntüleriyle ilgili ilk kez konuştu.

"ARNAVUTLUK TAKDİMDE ENTERASAN BİR ŞEY YAPTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gencin, "Türkiye'nin yapay zeka alanında küresel rekabet gücünü arttırmak amacıyla hangi somut adımları atıyorsunuz? Bu alanda özel sektör, üniversiteler ve kamu kurumları arasında nasıl bir işbirliği planlıyorsunuz?" sorusu üzerine, birinci derecede şu anda teknik altyapıya sahip üniversitelerin bunu, üzerine üzerine giderek devam ettirdiklerini söyledi.

Erdoğan, Arnavutluk'a yaptığı ziyareti anımsatarak, "Arnavutluk'ta belki izleyenleriniz de olmuştur. Arnavutluk, takdimde enteresan bir şey yaptı. Bütün ülkelerin devlet başkanlarını, başbakanlarını yapay zeka ile ekrana getirdi. Çok ilginçti ve orada her ülkenin devlet başkanı veya başbakan o yapay zekada takdim edildi. İnşallah bizler de en yakın zamandaki yapılacak yarışmada böyle bir altyapıya sahip olarak meydana çıktık, çıkıyoruz. Kendimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz ve böylece güçlü bir yapay zeka altyapısıyla da inşallah geleceğe yürüyoruz" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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