Erbaa Yılmaz Kayalar Fen Lisesi öğrencilerinin elektrikli aracı birincilik kazandı

Erbaa Yılmaz Kayalar Fen Lisesi öğrencileri tarafından yapılan 'Cereyan' adlı elektrikli araç, Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 'Görsel Tasarım' kategorisinde birinci oldu. Araç, 80 kilometre menzile ve saatte 50 kilometre hıza ulaşabiliyor.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde fen lisesi öğrencilerinin okulun kalorifer dairesinde yaptıkları 'Cereyan' adlı elektrikli araç Teknofest kapsamında düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 'Görsel Tasarım' kategorisinde birinci oldu.

Erbaa Yılmaz Kayalar Fen Lisesi'nden 6 öğrenci, koordinatör öğretmenlerinin de desteği ile elektrikli araç yapmak için çalışmalara başladı. Hazırlıklara 2021 yılında başlayan öğrenciler, okulun doğal gazlı ısıtmaya geçmesi ile boşalan kalorifer dairesini atölyeye dönüştürdü. Geçen yıl yapımı tamamlanan araç, 27 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında Gebze'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamındaki Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katıldı. 'Cereyan' adlı araç 'Görsel tTsarım' kategorisinde Türkiye 1'incisi oldu.

Teknofest'te yarışmanın mükemmel bir duygu olduğunu ifade eden Cereyan'ın pilotu Muhammet Emin Şahin (16) ise "Lise kategorisinde 51 araç vardı. 12 dakika süren 3 turluk yarış yapıldı. 3 ayrı yarışa katıldık. Her turda 5 ayrı araçla yarıştık. Toplam 12 araçla yarıştık. Orada yarışmak gerçekten mükemmel bir duygu. Bizim yaşıtlarımızın yaptığı farklı araçlarla orada bir müsabaka içinde olmak ve onların arasından derece alıp ayrılmak mükemmel bir duygu" diye konuştu.