Üye Girişi
Haberler

Epic Games Yılbaşına Özel Ücretsiz Oyun Dağıtıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Epic Games Store, yılbaşına özel büyük etkinliği kapsamında popüler bir oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı. İşte nasıl sahip olabileceğiniz...

Steam'den sonra dünyanın en büyük dijital oyun platformu Epic Games Store, yılbaşına özel büyük etkinliğini başlattı. Bu kapsamda popüler bir oyun ücretsiz dağıtılmaya başlandı. İşte nasıl sahip olabileceğiniz…

Epic Games, yılbaşına özel popüler oyunu ücretsiz dağıtıyor!

Bildiğiniz üzere Epic Games, zaten uzun bir süredir her hafta düzenli olacak şekilde 1 veya 2 oyunu ücretsiz hale getiriyor. Fakat şirket, daha fazla kullanıcı çekmek için yılbaşına özel olarak sınırları zorluyor. Buna göre Epic Games, bugünden itibaren yılın sonuna kadar her hafta, önceki haftalara kıyasla daha yüksek kalitede oyunlar dağıtacak.

Epic Games'in yılbaşına özel ücretsiz hale getirdiği ilk oyun, Steam'de 1000 TL'den biraz fazla fiyata satılan Destiny 2: Legacy Collection (2023) oldu. Söz konusu yapımı platform üzerinden kalıcı olacak şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Destiny 2'ye ücretsiz olarak sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

2. Adım: "Destiny 2: Legacy Collection (2023)" sayfasına girin.

3. Adım: Sağ taraftaki kütüphaneye ekleme butonuna tıklayın.

4. Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

5. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Destiny 2: Legacy Collection (2023) sistem gereksinimleri

ÖzellikMinimum GereksinimlerÖnerilen Gereksinimlerİşletim SistemiWindows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 64-bitWindows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 64-bitİşlemciIntel Core i3 3250 3.5 GHz / Intel Pentium G4560 3.5 GHz / AMD FX-4350 4.2 GHzIntel Core i5 2400 3.4 GHz / i5 7400 3.5 GHz / AMD Ryzen R5 1600X 3.6 GHzRAM6 GB8 GBEkran KartıNVIDIA GeForce GTX 660 2 GB / GTX 1050 2 GB / AMD Radeon HD 7850 2 GBNVIDIA GeForce GTX 970 4 GB / GTX 1060 6 GB / AMD R9 390 8 GBDepolama105 GB kullanılabilir alan105 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games'in yılbaşına özel ücretsiz hale getirdiği oyunu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Epic Games Destiny 2 Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! Az önce deprem nerede oldu? 14 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Antwerp - Barcelona maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Antwerp - Barcelona maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Borussia Dortmund - PSG maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Borussia Dortmund - PSG maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliği nedir, nasıl tedavi edilir? Celtic - Feyenoord maçı CANLI izle! Celtic - Feyenoord maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Hanuka Bayramı nedir, kimler kutlar? Kış saatine geçilecek mi? Kış saati uygulaması devam edecek mi, ne zaman sona erdi? FED faiz kararı ne oldu? FED FAİZİ AÇIKLADI! İşte FED faiz kararı! Young Boys hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ülkede bulunuyor? Young Boys hangi ligde? Young Boys sahibi kim? Peynir fondü tarifi! MasterChef Peynir fondü nasıl yapılır? MasterChef canlı izle! 13 Aralık Çarşamba MasterChef 2023 178 .yeni bölüm canlı izle! TV8 MasterChef canlı izle! Dilek Taşı hangi kanalda, hangi gün, ne zaman, bu akşam var mı? D
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title