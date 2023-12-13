Epic Games Yılbaşına Özel Ücretsiz Oyun Dağıtıyor

Epic Games Store, yılbaşına özel büyük etkinliği kapsamında popüler bir oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı. İşte nasıl sahip olabileceğiniz...

Steam'den sonra dünyanın en büyük dijital oyun platformu Epic Games Store, yılbaşına özel büyük etkinliğini başlattı. Bu kapsamda popüler bir oyun ücretsiz dağıtılmaya başlandı. İşte nasıl sahip olabileceğiniz…

Epic Games, yılbaşına özel popüler oyunu ücretsiz dağıtıyor!

Bildiğiniz üzere Epic Games, zaten uzun bir süredir her hafta düzenli olacak şekilde 1 veya 2 oyunu ücretsiz hale getiriyor. Fakat şirket, daha fazla kullanıcı çekmek için yılbaşına özel olarak sınırları zorluyor. Buna göre Epic Games, bugünden itibaren yılın sonuna kadar her hafta, önceki haftalara kıyasla daha yüksek kalitede oyunlar dağıtacak.

Epic Games'in yılbaşına özel ücretsiz hale getirdiği ilk oyun, Steam'de 1000 TL'den biraz fazla fiyata satılan Destiny 2: Legacy Collection (2023) oldu. Söz konusu yapımı platform üzerinden kalıcı olacak şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Destiny 2'ye ücretsiz olarak sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

2. Adım: "Destiny 2: Legacy Collection (2023)" sayfasına girin.

3. Adım: Sağ taraftaki kütüphaneye ekleme butonuna tıklayın.

4. Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

5. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Destiny 2: Legacy Collection (2023) sistem gereksinimleri

ÖzellikMinimum GereksinimlerÖnerilen Gereksinimler İşletim SistemiWindows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 64-bitWindows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 64-bitİşlemciIntel Core i3 3250 3.5 GHz / Intel Pentium G4560 3.5 GHz / AMD FX-4350 4.2 GHzIntel Core i5 2400 3.4 GHz / i5 7400 3.5 GHz / AMD Ryzen R5 1600X 3.6 GHzRAM6 GB8 GBEkran KartıNVIDIA GeForce GTX 660 2 GB / GTX 1050 2 GB / AMD Radeon HD 7850 2 GBNVIDIA GeForce GTX 970 4 GB / GTX 1060 6 GB / AMD R9 390 8 GBDepolama105 GB kullanılabilir alan105 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games'in yılbaşına özel ücretsiz hale getirdiği oyunu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.